【全国大会へ】栃木の女子ソフトボール「親園WINS」が鹿児島での挑戦に意気込み「全国で優勝を目指して頑張りたい」
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
栃木県那須塩原市の地域情報を発信するYouTubeチャンネル「いいトコ撮り那須ch」が「【親園WINS】女子ソフトボールチーム鹿児島全国大会へ！頂点を目指す少女たちの挑戦へいいトコ撮り」を公開した。那須塩原市を拠点とする女子ソフトボールチーム「親園WINS（ちかそのウィンズ）」の全国大会出場を記念し、頂点を目指す選手や保護者たちの意気込みに迫っている。
動画では、選手たちが「全国大会頑張るぞ！」と力強く宣言する場面から始まる。3月26日から鹿児島県で開催される全国大会に向け、チームはキャッチボールやバッティングなどの練習に励んでいる。インタビューでは、選手一人ひとりが大会への熱い思いを語った。
ある選手は守備とバッティングの両面での貢献を誓い、「守備は外さないようにして、バッティングは内野を越えるようにしたい」と具体的な目標を掲げた。また、ピッチャーの選手は「ピッチャーはやっぱり試合を作るんで、チームの波をピッチングで引き寄せられるようにしたい」と、試合の鍵を握るポジションとしての責任感をにじませた。キャッチャーの選手も「全国大会に向けて、毎打席ヒットを打てるようになりたい」と力強く語った。
他の選手たちからも「全国で優勝を目指して頑張りたいです」「外野で裏に外さないように頑張りたい」「全国大会でホームラン打ちたいです」といった頼もしいコメントが続出した。
親園WINSは選手だけでなく、母親たちもチームとして活動しており、動画内では「親園WINS楽しいよー！部員募集してます！」と元気に呼びかける様子も収められている。全国大会は鹿児島県で4泊5日の日程で行われる。遠征に伴う資金を募るため、那須塩原市の「奈良スポーツ」に募金箱が設置されていることも紹介された。
動画では、選手たちが「全国大会頑張るぞ！」と力強く宣言する場面から始まる。3月26日から鹿児島県で開催される全国大会に向け、チームはキャッチボールやバッティングなどの練習に励んでいる。インタビューでは、選手一人ひとりが大会への熱い思いを語った。
ある選手は守備とバッティングの両面での貢献を誓い、「守備は外さないようにして、バッティングは内野を越えるようにしたい」と具体的な目標を掲げた。また、ピッチャーの選手は「ピッチャーはやっぱり試合を作るんで、チームの波をピッチングで引き寄せられるようにしたい」と、試合の鍵を握るポジションとしての責任感をにじませた。キャッチャーの選手も「全国大会に向けて、毎打席ヒットを打てるようになりたい」と力強く語った。
他の選手たちからも「全国で優勝を目指して頑張りたいです」「外野で裏に外さないように頑張りたい」「全国大会でホームラン打ちたいです」といった頼もしいコメントが続出した。
親園WINSは選手だけでなく、母親たちもチームとして活動しており、動画内では「親園WINS楽しいよー！部員募集してます！」と元気に呼びかける様子も収められている。全国大会は鹿児島県で4泊5日の日程で行われる。遠征に伴う資金を募るため、那須塩原市の「奈良スポーツ」に募金箱が設置されていることも紹介された。
YouTubeの動画内容
関連記事
【祝】那須野ヶ原ボーイズの聖地がリニューアル！監督が語る長年の願い「最高の環境が整いつつある」
未来のプロ野球選手たちへ―那須野ヶ原ボーイズ、悲願のフェンス完成に浦和ボーイズ・楽天シニアら強豪が集結
【まとめ】未来のJリーガーたちの熱戦！奈良スポーツ杯ジュニアフットサル大会で子どもたちが「社会的なルールを身につける」
チャンネル情報
2021年3月 コロナ禍に伴い地域応援ローカルメディアチャンネルとして那須地域のいいトコやヒト、コトや楽しいを応援発信ST。取材を通した中でのドラマをメモリーとしても蓄積する地域応援いいトコ撮り！【ご当地リポーター】キャップ☆なっちゃん☆なおっち☆りょうこ丸☆ジャンみな☆ちー坊☆ハンデキャップしゅん君 等