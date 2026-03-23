『リブート』鈴木亮平＆戸田恵梨香、“夫婦ショット”に反響「2人とも生きて」「泣いちゃう」
俳優の鈴木亮平が23日、自身のインスタグラムを更新。主演を務めるドラマ『リブート』（TBS系／毎週日曜21時）のオフショットを公開した。
【写真】まさかの展開が相次いだ『リブート』第9話
鈴木は「第9話、ありがとうございました。来週の最終回。期待していてください」とつづり、戸田恵梨香との2ショットを投稿した。
本作で鈴木は刑事の儀堂歩に“リブート”した早瀬陸を、戸田は幸後一香に“リブート”した早瀬夏海を演じている。
これまでの劇中では見られない幸せそうな夫婦ショットに「とーーっても素敵なお写真」「この写真見ただけで泣いちゃいますね」といった声のほか、「2人とも生きてください」「お願いやから幸せになってええ」など、物語の行方を案じる声も寄せられている。
引用：「鈴木亮平」インスタグラム（＠ryoheisuzuki_cityhunter）
【写真】まさかの展開が相次いだ『リブート』第9話
鈴木は「第9話、ありがとうございました。来週の最終回。期待していてください」とつづり、戸田恵梨香との2ショットを投稿した。
本作で鈴木は刑事の儀堂歩に“リブート”した早瀬陸を、戸田は幸後一香に“リブート”した早瀬夏海を演じている。
これまでの劇中では見られない幸せそうな夫婦ショットに「とーーっても素敵なお写真」「この写真見ただけで泣いちゃいますね」といった声のほか、「2人とも生きてください」「お願いやから幸せになってええ」など、物語の行方を案じる声も寄せられている。
引用：「鈴木亮平」インスタグラム（＠ryoheisuzuki_cityhunter）