『見えない娘』主演・毎熊克哉の三人娘キャスト発表 寺島進・余貴美子も出演
竹林亮監督による映画『見えない娘 THE INVISIBLES』より、主演・毎熊克哉の娘役として三姉妹を演じる鈴木凜子、近藤華、矢山花の出演が発表された。あわせて寺島進と余貴美子の出演も明らかとなり、アザービジュアルも公開された。
【写真】透明人間を演じるのは鈴木凜子 キャストソロカットをチェック
とある島で、ひそやかに暮らす父と三姉妹。この家族には、秘密がある。それは、末娘の“ひかり”が生まれつき透明人間であること。ある日、疎遠になっていた祖母が入院したとの連絡が入り、心配性の父と娘たちは、東京への旅に出ることになる。
主人公・星野学役を演じるのは、ミステリアスな役から強烈なインパクトを残す悪役まで幅広い役柄を演じる実力派俳優・毎熊克哉。本作では、家族を想う「心配性の父親」を演じる。
末っ子が透明人間という星野家の三姉妹には、三女・ひかり（透明人間）役に鈴木凜子、長女・風子役に近藤華、次女・音々役に矢山花というフレッシュで魅力的なキャストが揃った。さらに、祖母に会いに行く星野家とともに旅を進めていくタクシー運転手・倉田役には名バイプレイヤーの寺島進。三姉妹の憧れの祖母であり、伝説のホラー女優である砂川エリ子役の余貴美子が存在感のある演技で脇を固める。
監督は、ドキュメンタリー映画『14歳の栞』『大きな家』や、社員全員がタイムループする劇映画『MONDAYS／このタイムループ、上司に気づかせないと終わらない』に続き、本作が4本目の映画作品となる竹林亮。企画・脚本は、竹林とともにYouTube短編映画『ハロー！ブランニューワールド（動画名：もう限界。無理。逃げ出したい。）』『MONDAYS』などを手がけた夏生さえりが担当している。
あわせて、アザービジュアルも公開された。「ヒカリ、頼むから目立たないでくれ」「大丈夫だよ。どうせ見えないんだから」というコピーが中央に配置されたデザインとなっている。“理解しがたいもの”“見えないもの”を超えて、星野家の旅の先にあるものとは。
映画『見えない娘 THE INVISIBLES』は8月公開。
※キャスト、スタッフのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■毎熊克哉（父・星野学役）
親になった経験がない自分が三姉妹のシングルファザーをやれるのか？ と不安がありましたが、 リハーサルで初めて娘たちに出会った瞬間からその不安はなくなって、 自由奔放な彼女たちが僕を父親にしてくれました。竹林監督をはじめとするCHOCOLATE Inc.の制作陣は映画への情熱と純度がとても高く、 自分が少年時代に思い描いていた理想の映画作りを見せていただいたような気持ちで、 現場が楽しかったです。この透明人間の映画は、 これから大人になっていく子どもたちに、 いつまでも童心を忘れない大人たちに、 "見えないものを感じる力"を与えてくれるはず。 8月からの公開どうぞお楽しみに！
■鈴木凜子（三女・星野ひかり役）
初めまして。星野ひかり役を演じました鈴木凜子です。最初に台本を読んだ時ははらはらどきどきしてとっても面白くてずっと笑っていたけれど、ひかりちゃんを中心にじっくり読んだり、せりふを声に出したりすると、楽しかったり辛かったり、くやしかったり安心したり、いろんな感情が出て気持ちがいそがしくなりました。見てくれる方もひかりちゃんと同じ目線ではらはらどきどきしてもらえたらうれしいです。見たあとは外に出て風になってひかりちゃんを感じてくれたらうれしいです。
■近藤華（長女・星野風子役）
素敵な作品に関わらせていただけたことを心から嬉しく思います。この作品は、見えないものやこれまで見ようとしてこなかったものに向き合う勇気を与えてくれます。竹林監督とは以前からご一緒してみたいと思っていたので、今回ご一緒できて本当に光栄でした。主演の毎熊さんをはじめ、皆さんと過ごした撮影期間は自分の中でキラキラな思い出です。公開が待ち遠しいです。
■矢山花（次女・星野音々役）
毎熊克哉さんと親子の役を演じたことで、お芝居や人生で大切なことをたくさん学ぶことができました。私のボケにツッコミを入れてくれて嬉しかったです。近藤華ちゃんは素敵で、私の憧れの人。鈴木凜子ちゃんは元気なひかりそのもの！ 透明なひかりと手を繋ぐシーンでは、本番直前まで実際に手を繋ぐことで自然に演じることができました。撮影期間中はみんなで綺麗な海や空を見て過ごしました。お芝居だけどお芝居じゃない、本当の家族のような存在です。この作品が世界中の皆さんに届きますように。
■寺島進（タクシー運転手・倉田誠一役）
伊豆のタクシー運転手役の寺島進です。今回の共演者（タクシーのお客様）は、皆さん初めてでとても新鮮な感じがしました。尚且つ待ち時間も楽しく過ごさせていただきましたので、そんなコミュニケーションの良さが画に焼き付いていると思います。竹林亮監督と御一緒させていただいたのは今回が初めてでしたが、誰よりも現場で明るい空気を醸し出し、十人十色の役者さんの個性を自然に引き出してくれました。今後の監督の活動に目が離せませんね！（笑）
■余貴美子（祖母・砂川エリ子役）
私は透明人間の孫を持つ祖母、しかもホラー映画で名を馳せた大御所女優という、お役を務めます。まさか見えない孫と共演するなんて、なかなか高度な修行でした。
でも見えていなかったものが、段々見えてくる。これは、透明人間役の凜子さんが、ずっと側に寄り添ってくれたからです！ 竹林監督の優しい眼差しと、深い情愛がいっぱいの撮影でした。
■監督・企画・共同脚本：竹林亮
『見えない娘』は、とある風変わりな家族が織りなすエンターテインメント作品です。姿の見えないひかりちゃんと時間を共にするうち、だんだんと彼女の表情や仕草が不思議と感じ取れるようになるはずです。映画でしか体験できない魔法を味わっていただきたいです。
そして今回も、とてつもなく魅力的なキャスト陣が集結しました。生き生きとしたキャラクターたちの旅路を、ぜひ劇場で見守ってください。
■企画・脚本：夏生さえり
じつは、前作『MONDAYS／このタイムループ、上司に気づかせないと終わらない』よりも前から『見えない娘』の企画は生まれていました。「生まれた娘が透明だったら？」という問いを、もう5年に渡って想像しつづけたことになります。どうやって見えない子を撮るのか？ こんな難題に挑んで大丈夫なのか？ 周囲からの心配を何度も浴びながらも、チーム一丸となって信じ続けて完成した作品です。不思議な家族の物語を、ぜひ劇場でお楽しみください！
【写真】透明人間を演じるのは鈴木凜子 キャストソロカットをチェック
とある島で、ひそやかに暮らす父と三姉妹。この家族には、秘密がある。それは、末娘の“ひかり”が生まれつき透明人間であること。ある日、疎遠になっていた祖母が入院したとの連絡が入り、心配性の父と娘たちは、東京への旅に出ることになる。
末っ子が透明人間という星野家の三姉妹には、三女・ひかり（透明人間）役に鈴木凜子、長女・風子役に近藤華、次女・音々役に矢山花というフレッシュで魅力的なキャストが揃った。さらに、祖母に会いに行く星野家とともに旅を進めていくタクシー運転手・倉田役には名バイプレイヤーの寺島進。三姉妹の憧れの祖母であり、伝説のホラー女優である砂川エリ子役の余貴美子が存在感のある演技で脇を固める。
監督は、ドキュメンタリー映画『14歳の栞』『大きな家』や、社員全員がタイムループする劇映画『MONDAYS／このタイムループ、上司に気づかせないと終わらない』に続き、本作が4本目の映画作品となる竹林亮。企画・脚本は、竹林とともにYouTube短編映画『ハロー！ブランニューワールド（動画名：もう限界。無理。逃げ出したい。）』『MONDAYS』などを手がけた夏生さえりが担当している。
あわせて、アザービジュアルも公開された。「ヒカリ、頼むから目立たないでくれ」「大丈夫だよ。どうせ見えないんだから」というコピーが中央に配置されたデザインとなっている。“理解しがたいもの”“見えないもの”を超えて、星野家の旅の先にあるものとは。
映画『見えない娘 THE INVISIBLES』は8月公開。
※キャスト、スタッフのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■毎熊克哉（父・星野学役）
親になった経験がない自分が三姉妹のシングルファザーをやれるのか？ と不安がありましたが、 リハーサルで初めて娘たちに出会った瞬間からその不安はなくなって、 自由奔放な彼女たちが僕を父親にしてくれました。竹林監督をはじめとするCHOCOLATE Inc.の制作陣は映画への情熱と純度がとても高く、 自分が少年時代に思い描いていた理想の映画作りを見せていただいたような気持ちで、 現場が楽しかったです。この透明人間の映画は、 これから大人になっていく子どもたちに、 いつまでも童心を忘れない大人たちに、 "見えないものを感じる力"を与えてくれるはず。 8月からの公開どうぞお楽しみに！
■鈴木凜子（三女・星野ひかり役）
初めまして。星野ひかり役を演じました鈴木凜子です。最初に台本を読んだ時ははらはらどきどきしてとっても面白くてずっと笑っていたけれど、ひかりちゃんを中心にじっくり読んだり、せりふを声に出したりすると、楽しかったり辛かったり、くやしかったり安心したり、いろんな感情が出て気持ちがいそがしくなりました。見てくれる方もひかりちゃんと同じ目線ではらはらどきどきしてもらえたらうれしいです。見たあとは外に出て風になってひかりちゃんを感じてくれたらうれしいです。
■近藤華（長女・星野風子役）
素敵な作品に関わらせていただけたことを心から嬉しく思います。この作品は、見えないものやこれまで見ようとしてこなかったものに向き合う勇気を与えてくれます。竹林監督とは以前からご一緒してみたいと思っていたので、今回ご一緒できて本当に光栄でした。主演の毎熊さんをはじめ、皆さんと過ごした撮影期間は自分の中でキラキラな思い出です。公開が待ち遠しいです。
■矢山花（次女・星野音々役）
毎熊克哉さんと親子の役を演じたことで、お芝居や人生で大切なことをたくさん学ぶことができました。私のボケにツッコミを入れてくれて嬉しかったです。近藤華ちゃんは素敵で、私の憧れの人。鈴木凜子ちゃんは元気なひかりそのもの！ 透明なひかりと手を繋ぐシーンでは、本番直前まで実際に手を繋ぐことで自然に演じることができました。撮影期間中はみんなで綺麗な海や空を見て過ごしました。お芝居だけどお芝居じゃない、本当の家族のような存在です。この作品が世界中の皆さんに届きますように。
■寺島進（タクシー運転手・倉田誠一役）
伊豆のタクシー運転手役の寺島進です。今回の共演者（タクシーのお客様）は、皆さん初めてでとても新鮮な感じがしました。尚且つ待ち時間も楽しく過ごさせていただきましたので、そんなコミュニケーションの良さが画に焼き付いていると思います。竹林亮監督と御一緒させていただいたのは今回が初めてでしたが、誰よりも現場で明るい空気を醸し出し、十人十色の役者さんの個性を自然に引き出してくれました。今後の監督の活動に目が離せませんね！（笑）
■余貴美子（祖母・砂川エリ子役）
私は透明人間の孫を持つ祖母、しかもホラー映画で名を馳せた大御所女優という、お役を務めます。まさか見えない孫と共演するなんて、なかなか高度な修行でした。
でも見えていなかったものが、段々見えてくる。これは、透明人間役の凜子さんが、ずっと側に寄り添ってくれたからです！ 竹林監督の優しい眼差しと、深い情愛がいっぱいの撮影でした。
■監督・企画・共同脚本：竹林亮
『見えない娘』は、とある風変わりな家族が織りなすエンターテインメント作品です。姿の見えないひかりちゃんと時間を共にするうち、だんだんと彼女の表情や仕草が不思議と感じ取れるようになるはずです。映画でしか体験できない魔法を味わっていただきたいです。
そして今回も、とてつもなく魅力的なキャスト陣が集結しました。生き生きとしたキャラクターたちの旅路を、ぜひ劇場で見守ってください。
■企画・脚本：夏生さえり
じつは、前作『MONDAYS／このタイムループ、上司に気づかせないと終わらない』よりも前から『見えない娘』の企画は生まれていました。「生まれた娘が透明だったら？」という問いを、もう5年に渡って想像しつづけたことになります。どうやって見えない子を撮るのか？ こんな難題に挑んで大丈夫なのか？ 周囲からの心配を何度も浴びながらも、チーム一丸となって信じ続けて完成した作品です。不思議な家族の物語を、ぜひ劇場でお楽しみください！