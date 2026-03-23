HANA、新曲「Bad Girl」3月27日配信リリース決定。1stアルバムは3週連続首位＆ツアーも開催中

7人組ガールズグループHANA（ハナ）が、新曲「Bad Girl」を3月27日（金）に配信リリースすることが決定。配信ジャケット写真も同時に初解禁となった。

「Bad Girl」は、3月6日（金）より放映されているAppleのCM「グループセルフィーをiPhone 17 Proで」キャンペーンソングに起用されており、CM公開開始と同時にSNSでは「リリースが待ちきれない」「7人全員の表情が素敵すぎる」という歓喜と期待の声が上がっていた。

さらに、待望の1st Tour「BORN TO BLOOM」の初週となる3月7日（土）、3月8日（日）名古屋公演でも「Bad Girl」がサプライズで初披露され、リリースを待ち望む声は最高潮となっていた。

この楽曲の根底にあるのは、「誰かに愛されたい、認められたい」という普遍的な感情。好きな人の前で本当の自分のままでいられず、相手の理想に近づこうとしてしまう不器用さや葛藤を、HANAの7人がそれぞれの声で届ける、少しビターなロックラブソング。誰もが抱く感情だからこそ深く共感できる歌詞に、HANAが表現する葛藤と決意が混じった歌声。それらをポップロック調のメロディに乗せた、耳にも心にも残る楽曲となっている。

「Bad Girl」のプリオーダー、Pre-Add/Pre-Saveもスタートしており、プリオーダーでは100名に当たるオリジナルジャケット写真ステッカー、Pre-Add/Pre-Saveではメンバーからの限定ボイスコメントという特典も用意されている。

また、2026年2月にリリースした1stアルバム『HANA』は、Billboard JAPAN総合アルバム・チャート“Hot Albums”で3週連続首位を獲得。3月18日公開チャートでもストリーミング1位を記録し、総合首位を維持している。さらに、3月からは1st TOUR「Born to Bloom」を開催中で、3月29日（日）には東京国際フォーラム ホールAでの公演を控えるなど、その勢いはさらに加速している。

【「Bad Girl」配信情報】

配信日：2026年3月27日（金）

■プリオーダー応募期間：2026年3月20日（金）12:00〜3月26日（木）23:59URL：https://hana-brave.lnk.to/BadGirl_Preorder特典：抽選で100名に「Bad Girl」オリジナルジャケット写真ステッカーをプレゼント

■Pre-Add / Pre-Save（事前登録）対象期間：2026年3月20日（金）12:00〜3月26日（木）23:59URL：https://hana-brave.lnk.to/BadGirl_PAPS特典：登録者全員に「メンバーからの限定ボイスコメント」をプレゼント

※詳細はHANA公式サイトを確認https://hana.b-rave.tokyo/