「二次元すぎる」佐久間大介、“マキマさんすぎた”姿に反響！ 「全部地毛？？」「顔ちっちゃ！」
Snow Manの佐久間大介さんは3月22日、自身のX（旧Twitter）を更新。“マキマさんすぎた”姿を公開し、反響を呼んでいます。
【写真】“マキマさんすぎた”佐久間大介
ファンからは「めちゃくちゃマキマさんww」「シルエット激似！」「二次元すぎる…」「影だけでかっこいい」「顔ちっちゃ！」「マキマさんのコスプレしてほしい」などの声が。また「三つ編みですか？」「全部地毛？？」といったコメントも寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】“マキマさんすぎた”佐久間大介
「影だけでかっこいい」佐久間さんは「#BANG!! のMV撮影時の俺の影がマキマさんすぎたw」とつづり、1枚の写真を投稿。「マキマ」は、漫画『チェンソーマン』（集英社）の人気キャラクターです。マキマのチャームポイントといえば3つ編みにした後ろ髪ですが、佐久間さんの影も後ろ髪を結んでいます。
「1/1フィギュアかな？」漫画、アニメ、そしてコスプレ好きとして知られる佐久間さん。2025年12月3日の投稿では、漫画『ONE PIECE』（集英社）のキャラクター・コビーのコスプレをした姿を披露しています。ファンからは「再現度高い〜」「1/1フィギュアかな？」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)