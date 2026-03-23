ヤマハ発動機、マリン製品のアフターサービス教育拠点を横浜に開設
ヤマハ発動機は3月19日、マリン製品のアフターサービス教育拠点「ヤマハ発動機トレーニングアカデミーセンター横浜(以下 YTAセンター横浜)」を、横浜市鶴見区に開設した。
ヤマハ発動機トレーニングアカデミーセンター横浜
YTAセンター横浜は、主に国内およびアジア近隣諸国の販路向けに設置された教育センター。国内では、本社エリア(静岡県磐田市)以外で初めてのマリン教育拠点となる。
ヤマハ発動機トレーニングアカデミーセンター横浜
座学教室(収容人員20名)2室、実技室、実習作業場、テスト水槽などが備えられており、社内外のマリンメカニックを対象とした技術研修や整備講習など、さまざまな教育を提供する場として活用することができる。
ヤマハ発動機トレーニングアカデミーセンター横浜
YTAセンター横浜は、主に国内およびアジア近隣諸国の販路向けに設置された教育センター。国内では、本社エリア(静岡県磐田市)以外で初めてのマリン教育拠点となる。
ヤマハ発動機トレーニングアカデミーセンター横浜
座学教室(収容人員20名)2室、実技室、実習作業場、テスト水槽などが備えられており、社内外のマリンメカニックを対象とした技術研修や整備講習など、さまざまな教育を提供する場として活用することができる。