セガ フェイブのお弁当作りが楽しめる『アンパンマン おべんとうパズル』シリーズに、3種類の新グッズが登場。

「コキンちゃん」「あかちゃんまん」「だだんだん」がモチーフの「おべんとうパズル」を発売します！

セガ フェイブ『アンパンマン おべんとうパズル』シリーズ

発売日：2025年2月27日（木）※新商品は2026年3月19日(木)

価格：1,650円（税込）

同梱内容：お弁当箱、おかずピース5個

商品サイズ：幅123×高32×奥93mm

対象年齢：3才以上

販売店舗：全国の玩具専門店、量販店、ECサイトなど

「アンパンマン」たちのかわいいお弁当作りが楽しめる、セガ フェイブの『アンパンマン おべんとうパズル』シリーズ。

親しみやすい“お弁当型パズル”で遊びながら集中力 や想像力、自分で形合わせができたときの達成感と笑顔を引き出すおもちゃです。

そんな『アンパンマン おべんとうパズル』シリーズは、発売から1年で、累計販売数が20万個を突破する大ヒットを記録。

2026年3月19日からは、人気キャラクター「コキンちゃん」「だだんだん」「あかちゃんまん」をモチーフした新作3種が発売されます！

「アンパンマン」たちの「キャラ弁」作りが楽しめる『アンパンマン おべんとうパズル』

キャラクターの顔をごはんに見立てたピースを含む、おかずピース5個を組み合わせて、形合わせ遊びができるおもちゃです。

ラインナップは「アンパンマンのからあげ弁当」「ばいきんまんのエビフライ弁当」「ドキンちゃんのハンバーグ弁当」

2026年3月19日からは「コキンちゃんのカツ弁当」「あかちゃんまんのオムレツ弁当」「だだんだんのシャケ弁当」の3種が加わり、全6種の展開です☆

各お弁当のおかずピースは共通しているので、パズルのピースを入れ替えれば、オリジナルのお弁当作りも楽しめます。

お弁当箱のフタを閉めると重ねることもでき、キレイにお片付けもできるおもちゃです！

アンパンマンのからあげ弁当

発売日：2025年2月27日（木）

ケチャップライス風の「アンパンマン」のお顔と、唐揚げなどのおかずピースが入った「おべんとうパズル」

唐揚げのおかずピースには、星モチーフの飾り付けが入っています☆

ばいきんまんのエビフライ弁当

発売日：2025年2月27日（木）

「ばいきんまん」の「おべんとうパズル」は、エビフライがメインのおかず。

その他のおかずには「ホラーマン」のデコレーションも入っています！

ドキンちゃんのハンバーグ弁当

発売日：2025年2月27日（木）

ハンバーグ弁当をイメージした「ドキンちゃん」の「おべんとうパズル」

ハンバーグのおかずピースは、可愛いハートと「しょくぱんまん」の飾り付きです☆

コキンちゃんのカツ弁当

発売予定日：2026年3月19日（木）

「コキンちゃん」の形をしたごはんを含め、カラフルなおかずピースがセットになった「コキンちゃんのカツ弁当」

おかずのカツにも「コキンちゃん」の姿があしらわれています！

あかちゃんまんのオムレツ弁当

発売予定日：2026年3月19日（木）

「あかちゃんまん」のおかずピースに、オムレツや色とりどりのおかずをセット。

オムレツのおかずピースは、ケチャップで描かれたイラスト付きです☆

だだんだんのシャケ弁当

発売予定日：2026年3月19日（木）

「だだんだん」モチーフのキャラ弁は、鮭の切り身を使ったシャケ弁当。

メカの部品みたいなデコレーションが入ったおかずピースも入っています！

おままごととパズルの要素が楽しい大ヒット玩具

『アンパンマン おべんとうパズル』シリーズは、発売からわずか1年でシリーズ累計販売数20万個を突破。

年間10万個販売でヒット商品と言われる玩具市場では、大ヒット商品です。

キャラクターをモチーフにした、おかずピース5個をセットした『アンパンマン おべんとうパズル』シリーズ。

パズルを完成させることで「できた！」という達成感を味わうことができ、親のお弁当づくりを真似て楽しめることも、お子さまが笑顔になれる要素です☆

各ピースは「おべんとうパズルシリーズ」で互換性があり、組み替えてアレンジを楽しめます！

形合わせで指先知育を叶えるだけでなく、見た目もかわいい「おべんとうパズルシリーズ」

親と子どもの両方が満足できるおもちゃだから、この大ヒットに繋がりました☆

発売1年で累計20万個を突破した人気の「おべんとうパズル」に、新しく「コキンちゃん」「あかちゃんまん」「だだんだん」が登場。

2026年3月19日より新作3種を発売する、セガ フェイブの『アンパンマン おべんとうパズル』シリーズの紹介でした！

Ⓒやなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ

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