23日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前営業日同時刻比38.7％増の891億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同11.5％増の490億円となっている。



個別ではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ガソリン上場投資信託 <1691> 、ＮＥＸＴ 原油ブル <2038> が新高値。ＮＺＡＭ 上場投信 米国債 ７－１０ <2090> 、Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債 ７－１０年 <495A> 、上場インデックスファンド日経銀行株１０ <540A> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＤＡＸ（為替ヘッジなし） <487A> 、ＪＰＸスタートアップ急成長１００ <526A> など35銘柄が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ブロード上場投資信託 <1684> が11.40％高、ＮＡＺＡＭ 上場投信 ＴＯＰＩＸ高配当４０ <532A> が9.22％高、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ベア ＥＴＮ <2037> が9.11％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ ダブルインバース <2870> が4.60％高、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> が3.71％高と大幅な上昇。



一方、純銀上場信託（現物国内保管型） <1542> は9.79％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 銀上場投資信託 <1673> は9.46％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 貴金属バスケット <1676> は9.05％安、ステート・ストリート ゴールド（為替ヘッジあり） <448A> は8.99％安、純金上場信託（現物国内保管型） <1540> は8.81％安と大幅に下落している。



日経平均株価が2167円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金216億5100万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における同時刻の平均242億2600万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が82億6600万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が47億8900万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が36億2700万円、ｉシェアーズ・コア 日経２２５ ＥＴＦ <1329> が27億5000万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が20億6400万円の売買代金となっている。



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