“最恐女王”はアイスバスに入っても余裕のリアクション？ 米マット屈指の人気パワーカップルが公開したほっこり動画にファンが癒されている。

【映像】“最恐”美女、キンキン氷水風呂にチャレンジ

WWE女子スーパースターのリア・リプリーと、パートナーのバディ・マシューズがインスタグラムを更新。夫婦で“水風呂耐久チャレンジ”に挑む動画を公開した。

映像では、トレーニング後のリカバリーとして知られるアイスバス（冷水風呂）に挑む二人の対照的な姿が収められている。まず挑戦したのは、驚異的な肉体を持つバディ。冷たさのあまり絶叫し、顔をくしゃくしゃに歪ませながら何度も桶から這い出そうとするなど、そのマッスルボディとは裏腹に大苦戦。

一方、“祭典”レッスルマニアに向けコンディション万全のリアは、背中から足首まで美しく刻まれた全身のタトゥーを披露しながら登場。冷たさに顔をしかめつつも、バディをリードするような余裕の振る舞いを見せ、最後は夫婦で一緒に肩まで浸かるという仲睦まじい姿を披露した。

映画『タイタニック』の名曲をバックに、愛犬も加わって繰り広げられたこの「壮絶な戦い」は、リング上の殺伐とした雰囲気とは正反対の、二人の飾らない素顔と深い絆を感じさせる内容となっている。二人はこの投稿に「Safe to say... Cold water isn't our friend...（はっきり言って…冷たい水は私たちの味方じゃないみたい…）」とメッセージを添え、冷水への敗北（？）を認めた。

この投稿に対し、ファンからは「2人に賞賛を。尊敬するわ」「このカップル大好き」「みてるだけで凍える」「リアができたんだから、バディもやるしかないよねw」といったコメントが寄せられている。

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