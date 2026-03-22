ゼロトルク、マレット、ブレードがトップ3に！ 三者三様だが首位は「新たなフィーリング」が味わえるゼロトルク【中古クラブランキング】
ゴルフパートナーが発表する中古クラブランキング・パター部門では、1位にオデッセイ『Ai-ONE スクエア 2 スクエア ジェイルバード』が入った。人気の理由や気になる価格など、現在のトレンドをゴルフパートナー藤沢長後店の店長を務める島田辰也さんとチェックしていこう。
【写真】ブレード、マレット、ゼロトルクがトップ3 中古パターランキング10位まで発表
オデッセイの『Ai-ONE スクエア 2 スクエア ジェイルバード（2024年モデル）』が昨年の11月以来となる1位に返り咲いた。「ストロークが安定する」と人気の“ゼロトルクパター”で、シャフトが打ち出し方向に3度傾けて装着されており、パター通りに構えると自然とハンドファーストになるのが特徴。ヘッドはコントラストの強いカラーを交互に配置し、真っすぐ構えやすくしている。「人気のあるツノ型ヘッドをベースにしたモデル。打ってみると『新たなフィーリングだった』と、多くの方が違いを感じています」。中古クラブの平均販売価格は25,000円。徐々に価格は落ち着きを見せているものの、まだまだ在庫量は少なめ。これと思うパターは早めにゲットしたい。 発売から25年が経ったオデッセイのホワイトホット『#5』が2位に入った。ランキング上位の常連モデルで、当時爆発的なセールスを記録したこともあり、いまでも中古市場で活発な取引が続けられている。「フェースバランスのマレットヘッドで、ブレード型と大型マレットのちょうど中間のスタンダードヘッド。どんなストロークタイプにもマッチしやすく、レベルも問わない万能さもあります。打感もソフトで距離感も合わせやすいと思います」。中古クラブの平均販売価格は8,000円。発売から時間が経っているものの、店頭に並ぶパターは、比較的綺麗なものが多く、安心して購入することができるだろう。 テーラメイドのTPコレクションハイドロブラストシリーズの『JUNO TB1』が3位にランクイン。ネックにはトラスデザインを採用したモデルで、ブレードタイプのスッキリした見た目ながら、高い直進性と寛容性を併せ持つ。「オーソドックスなブレードタイプながら、優しさが感じられるモデル。三角ネックはミスに強いというイメージが強く、アドレスの段階で安心感、自信を与えてくれます」。中古クラブの平均販売価格は14,000円。ブレードヘッドにトラスネックの定番ヘッドは、コースでも強い武器になりそうだ。 ■解説ゴルフパートナー藤沢長後店 島田辰也店長しまだ・たつや／ゴルフパートナー独自の社内認定制度「中古クラブアドバイザー」は、クラブの価値を正しく見極め最適な提案をするエキスパート。欲しいクラブがあれば「まずは相談してみて」と、予算に応じてベストなクラブを見つけてくれる。◇ ◇ ◇女子プロが手放さないアイアンを調査。関連記事『西郷、山下、佐久間、原、河本、岩井姉妹ら女子プロが愛用する軟鉄アイアンとは？【26名のモデル調査】』を読めば、その秘密がわかる。
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