「強すぎ」「鹿島ってるわ」これぞ常勝軍団！ J１王者が圧巻７連勝で首位独走にファン衝撃「内容が悪くてもきっちり勝てる」
鹿島アントラーズの勢いが止まらない。
鹿島は３月22日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第８節でジェフユナイテッド千葉とホームで対戦し、２−１で勝利。第２節の横浜F・マリノス戦（１−０）から破竹の７連勝を飾った。
これで勝点は「22」に到達し、EASTグループで首位を独走。２位のFC東京（勝点16）との差も「６」で、早くも優勝争いをリードする展開となっている。
試合は開始４分、いきなり均衡が破れる。自陣からの展開でボールを受けたエウベルが、スピードを活かしたドリブルで突破し、そのままゴール前へ。最後は冷静に決め切り、圧巻の個人技で先制点を奪った。
その後はなかなか追加点を奪えず、もどかしい時間が続くと、70分に同点とされる。それでも84分、植田直通がヘディングで値千金の勝ち越しゴールを奪い、再びリードを奪った。
このまま２−１で試合終了。昨季のJ１王者が苦しい展開でも勝ち切る“勝者のメンタリティ”を示した。
SNS上ではファンから「鹿島強すぎ」「これが強い時の鹿島だ」「内容が悪くてもきっちり勝てる今年の鹿島はやっぱり強い！」「鹿島ってるわ」といった声が上がり、チームの充実ぶりに称賛が集まっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」最新版TOP20を一挙紹介！ 新垣結衣、有村架純、今田美桜らを抑えて１位に輝いたのは意外にも...サカダイ百年構想リーグ選手名鑑で集計！
鹿島は３月22日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第８節でジェフユナイテッド千葉とホームで対戦し、２−１で勝利。第２節の横浜F・マリノス戦（１−０）から破竹の７連勝を飾った。
これで勝点は「22」に到達し、EASTグループで首位を独走。２位のFC東京（勝点16）との差も「６」で、早くも優勝争いをリードする展開となっている。
その後はなかなか追加点を奪えず、もどかしい時間が続くと、70分に同点とされる。それでも84分、植田直通がヘディングで値千金の勝ち越しゴールを奪い、再びリードを奪った。
このまま２−１で試合終了。昨季のJ１王者が苦しい展開でも勝ち切る“勝者のメンタリティ”を示した。
SNS上ではファンから「鹿島強すぎ」「これが強い時の鹿島だ」「内容が悪くてもきっちり勝てる今年の鹿島はやっぱり強い！」「鹿島ってるわ」といった声が上がり、チームの充実ぶりに称賛が集まっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」最新版TOP20を一挙紹介！ 新垣結衣、有村架純、今田美桜らを抑えて１位に輝いたのは意外にも...サカダイ百年構想リーグ選手名鑑で集計！