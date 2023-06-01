現地時間４月11日に開催されたエールディビジの30節で、板倉滉と冨安健洋が所属するアヤックスがヘラクレスとアウェーで対戦。３−０で快勝を飾った。この試合で、背中の問題で長く離脱していた板倉がボランチで先発。77日ぶりの出場を果たす。66分に冨安と交代するまで、問題なくプレーした。森保ジャパンでも主力を担うディデンスリーダーの復帰は日本サッカー界にとっても朗報だ。日曜日にこの一報がもたらされると、イン