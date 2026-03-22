3児の母・近藤千尋、夫・ジャンポケ太田＆1歳三女との目黒川お花見デート公開「理想の家族像」「パパの姿がかっこいい」の声
【モデルプレス＝2026/03/22】モデルの近藤千尋が3月21日、自身のInstagramを更新。夫でお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と娘とのお出かけの様子を披露し、注目を集めている。
【写真】36歳3児の母モデル「ずっとラブラブで憧れ」芸人夫＆1歳三女と目黒川散歩
近藤は「大好きな土曜日」とつづり、家族で過ごす週末の様子を投稿。「姉妹がお稽古の間にひーぼぉくんとこっちゃんとお花見デート」とし、太田と三女とともに目黒川付近を訪れた際の動画を公開した。
桜について「咲いてない笑」と明かしつつも「でも楽しいから何でもおっけー笑」と、お花見気分を楽しんだ様子を見せている。また、三女が「抱っこ抱っこモード」であったことや、太田が買い物を楽しむ姿、さらに習い事を終えた娘たちへのご褒美を買う様子も公開している。
この投稿には「家族時間が素敵すぎる」「ずっとラブラブで憧れ」「パパの姿がかっこいい」「理想の家族像」「夫婦の空気感がほんと好き」「目黒川デートいいなぁ」「家族の雰囲気がいつも温かい」といった反響が寄せられている。
近藤は、太田と2015年9月に結婚し、2017年5月に第一子となる長女、2019年10月に第二子となる次女を出産。2024年8月26日に第三子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】36歳3児の母モデル「ずっとラブラブで憧れ」芸人夫＆1歳三女と目黒川散歩
◆近藤千尋、夫＆第3子と目黒川お花見デート
近藤は「大好きな土曜日」とつづり、家族で過ごす週末の様子を投稿。「姉妹がお稽古の間にひーぼぉくんとこっちゃんとお花見デート」とし、太田と三女とともに目黒川付近を訪れた際の動画を公開した。
◆近藤千尋の投稿に反響
この投稿には「家族時間が素敵すぎる」「ずっとラブラブで憧れ」「パパの姿がかっこいい」「理想の家族像」「夫婦の空気感がほんと好き」「目黒川デートいいなぁ」「家族の雰囲気がいつも温かい」といった反響が寄せられている。
近藤は、太田と2015年9月に結婚し、2017年5月に第一子となる長女、2019年10月に第二子となる次女を出産。2024年8月26日に第三子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
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