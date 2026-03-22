信頼回復へ向けた新体制が動き出す！ 日本損害保険協会「代理店業務品質評価本部」

記事ポイント 4月1日に評価本部を設置。2026年度点検は6月1日施行内容に準拠。通報等窓口を協会ホームページに開設。 4月1日に評価本部を設置。2026年度点検は6月1日施行内容に準拠。通報等窓口を協会ホームページに開設。

日本損害保険協会は4月1日、代理店業務の点検や通報対応を担う「代理店業務品質評価本部」を設置します。

損保代理店や損害保険会社の取り組みを中立的に見守る体制が整い、保険を利用する人にとっても安心につながる動きです。

自己点検のモニタリング調査に加え、不適切事例の通報窓口も設けられ、信頼回復に向けた取り組みが一段と具体化します。

日本損害保険協会「代理店業務品質評価本部」

設置日：4月1日対象：損保代理店と損害保険会社の自己点検チェック点検内容：大規模代理店を中心としたフォローアップ点検2026年度点検：2025年保険業法改正の2026年6月1日施行内容に準拠通報受付：協会ホームページで受け付け

日本損害保険協会は、損害保険業界の健全な運営を支える業界団体です。

今回の新体制では、専門知識を持つ職員が自己点検の取り組みをモニタリング調査し、大規模代理店を中心にフォローアップ点検も進めます。

制度の運営は、損害保険会社や損保代理店と利害関係のない第三者で構成する「代理店業務品質評議会」が担っており、中立性を意識した枠組みになっていました。

2026年度の点検は、2025年保険業法改正の2026年6月1日施行内容に準拠して実施されます。

保険を選ぶ側にとっても、代理店や保険会社の業務品質が見えやすくなることで、サービスへの信頼を持ちやすくなりました。

評価本部の設置にあわせて、損保代理店や損害保険会社における不適切事例の通報等窓口も設けられます。

通報等は協会ホームページで受け付けし、不適切行為や疑義事例の早期発見と是正に活用されました。

相談内容に応じた案内や対応の流れが整えられることで、利用者にとっても声を届けやすい仕組みになります。

協会は今後も、適切な保険募集と顧客本位の業務運営の徹底に向けて、実態に即した制度運営を進めていきます。

保険を選ぶ場面で安心感につながる体制づくりとして注目できる取り組みです。

代理店や保険会社の業務品質を中立的に点検し、通報の受け皿も整えることで、利用者の立場に近い運営を支えています。

4月1日の設置と、2026年度点検での新基準対応によって、信頼回復に向けた動きがより具体的に伝わる発表です。

日本損害保険協会「代理店業務品質評価本部」の紹介でした。

よくある質問

Q. 代理店業務品質評価本部はいつ設置されますか？

4月1日付で日本損害保険協会内に設置されます。

Q. 評価本部ではどのような取り組みを行いますか？

損保代理店と損害保険会社による自己点検チェックのモニタリング調査と、大規模代理店を中心としたフォローアップ点検を行いました。

Q. 通報等はどこで受け付けますか？

日本損害保険協会のホームページで受け付けます。

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