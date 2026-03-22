法人税など約1億5700万円を脱税した罪に問われている、実業家でインフルエンサーの宮崎麗果（本名：黒木麗香）被告（38）の初公判が3月18日午前11時、東京地方裁判所で開かれた。宮崎被告の経歴についてスポーツ紙記者が明かす。

【写真】ピンヒールにスーツ姿で東京地裁に登場した宮崎被告。“赤白フェラーリ”インスタ投稿、など

「宮崎被告は16歳でモデルデビューを果たし、大学時代もタレントとして活躍しました。大学卒業後にはコンサルティング会社を設立するなど、若くしてビジネスの才覚を発揮してきました。プライベートでは2度の結婚と離婚を経て、2021年に当時EXILEのメンバーだった黒木啓司（46）と再々婚。

2024年5月には第5子を出産し、年商25億円を稼ぎ出す"カリスマワーキングママ"として、SNS上で発信する華やかな生活ぶりが、同世代の女性から注目されていました」

そんな華麗な生活の裏で起きていた巨額の脱税事件。「株式会社Solarie」の代表を務める宮崎被告は、偽造された領収書を用いて架空の業務委託費を計上するなどの偽装工作を行い、約5億円の所得を秘匿して1億5700万円余りを不正に脱税した罪に問われている。初公判の様子について、全国紙社会部記者が明かす。

「公判中、宮崎被告は検察の質問に対し、『間違いありません』と素直に起訴内容を認めました。動機については『想定外に納税額が高かった時に脱税していた』と述べています。また、宮崎被告の脱税をほう助した罪に問われている知人の男2人も、起訴内容を認めています」

「倍率4倍」の人気ぶり

インフルエンサー社長が出廷するとあって、当日の東京地裁は異様な緊張感に包まれていた。午前10時30分に受付を締め切った傍聴券の抽選には多くの人が列をなし、関係者によれば「倍率は約4倍ほどだったと思います」という注目度の高さ。傍聴席では10人ほどのメディア関係者が、慌ただしくメモを走らせていた。

さらに裁判所の周辺では複数のテレビカメラが待機。立ち入り禁止のバリケードが張られ箇所も設けられ、裁判所の職員約5人が周囲に目を光らせるという"厳戒態勢"が敷かれていた。

そんな重苦しい空気の中、法廷に現れた宮崎被告は黒のパンツスーツ姿。足元は細いヒールを履き、静まり返った法廷に「コツコツ」と足音を響かせていたという。

ラグジュアリーブランドを断捨離

法廷では黒のスーツで神妙な面持ちで起訴内容を認めた宮崎被告。これまでSNSなどで投稿してきた華やかな"セレブっぷり"に異変が起きていたようだ。スポーツ紙記者が語る。

「宮崎被告のインスタグラムは45万人以上のフォロワーを抱えていました。投稿ではエルメスのバーキンやディオールのトップスなど、常にハイブランドを身に纏っていたのですが……。

実は最近、インスタグラムのストーリー機能で、『断捨離のため』としてフリマの開催を予告していたんです。彼女がコレクションしていたラグジュアリーブランドの服などを大量に出品するようで、一部からは『裁判費用や追徴課税のための金策に走っているのでは』と囁かれています」

次回の公判は、5月18日に行われる予定だ。