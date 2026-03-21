この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「工場転職のプロ」として活動するケンシロウ氏が、自身のYouTubeチャンネル「【工場・期間工転職】即日入寮チャンネル | ケンシロウ」で「【工場転職】軽作業で稼げる求人5選｜月35万円は可能？」と題した動画を公開した。



動画では、「軽作業は稼げない」という一般的なイメージを覆し、体力に自信がない人でも月収35万円以上を目指せる高待遇な求人を紹介。ケンシロウ氏は「体を削らなくても35万円は狙えます」と断言し、具体的な企業名や待遇を交えながら、稼げる軽作業求人の選び方を解説している。



ケンシロウ氏はまず、多くの人が抱く「軽作業＝そこそこの仕事」「稼げない」といった先入観に言及。「正直、軽作業だったとしても諦めちゃいけない」と述べ、勤務形態や各種手当、特典をしっかり確認すれば高収入は可能だと主張する。



ランキングの中で特に高収入だったのは、第1位の「トヨタバッテリー株式会社」（宮城県黒川郡）で、月収例は39万円にのぼる。自動車用バッテリー部品の運搬や検査といった、比較的体への負担が少ない業務内容でありながら、時給1,750円という高待遇が魅力だ。さらに、個室寮が無料という点も大きい。



また、第4位の「キオクシア 四日市工場」（三重県四日市市）は、月収例35.1万円に加え、入社特典が100万円と破格の条件を提示。半導体を製造するクリーンルーム内での作業のため体力的な負担は少ないが、「（工場が広くて）歩くのが大変」というリアルな情報も付け加えた。



その他にも、月収例38.2万円の「NGKセラミックデバイス株式会社」（愛知県小牧市）や、月収例35.8万円の「出雲村田製作所」（島根県出雲市）などがランクイン。いずれも寮費無料などの手厚い福利厚生が特徴だ。



今回の動画は、単に楽な仕事を探すのではなく、「軽作業」というカテゴリーの中でも高収入を実現できる求人が存在することを示した。ケンシロウ氏が紹介したように、2交替制などの勤務形態、寮費無料や高額な入社祝い金といった特典を総合的に判断することが、賢い工場選びの鍵となるだろう。「軽作業＝稼げない」という固定観念を捨て、自身の条件に合った高待遇の職場を見つけるための一助となる内容だ。