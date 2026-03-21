【カルディ】もうバターやジャムに戻れない！悪魔的においしい「最強パンのお供」3選

世界の食材がそろう人気ショップ、カルディコーヒーファーム。店内にはコーヒーや輸入食材だけでなく、トーストやパンに塗るだけでおいしくなる「パンのお供」も豊富に並んでいます。

今回は、朝食やおやつの時間がちょっと楽しくなるおすすめ商品を3つ紹介。トーストに塗って焼くだけで、カフェ気分を味わえるアイテムばかりですよ。

コーンの甘味がたまんない！

●やまや 塗って焼いたら明太トースト（378円）

明太子で知られる「やまや」が手がける、トースト用スプレッドです。食パンに塗ってトースターで焼くだけで、明太トーストが簡単に完成。明太子のピリッとした旨みとコクのある風味が広がり、香ばしく焼けたパンとの相性は抜群です。

SNSには「カリッとピリッとコクがある。うめぇ。」「おいしい禁忌を知ってしまった...」といったコメントが。忙しい朝でも気軽にちょっと贅沢なトーストが楽しめるのが魅力。お酒のおつまみとしてバゲットに合わせるのもおすすめです。

●塗って食べる つぶつぶ北海道コーン（462円）

北海道産コーンの甘みを楽しめるスプレッドです。粒感のあるコーンがたっぷり入っているのが特徴で、トーストに塗るとコーンの自然な甘みとやさしい風味が広がります。コーンポタージュのようなまろやかな味わいで、子どもから大人まで食べやすいのもポイント。

「コーンスープに浸したパンのあのおいしさ」「今までなんでなかったんだろーと思えるほどパンに合っていてめっちゃ美味しかった」とSNSにコメントが。トーストだけでなく、ホットサンドやサンドイッチの具材として使うアレンジもおすすめです。

●あん de クリームチーズ（494円）

つぶあんとクリームチーズを組み合わせた、デザート感覚のスプレッド。あんこのやさしい甘さとクリームチーズのほどよい酸味がバランスよく、トーストに塗るだけでカフェメニューのような味わいに仕上がります。コクがありながら後味はさっぱりしているので、甘いもの好きにはたまらない一品です。

SNSでも「食パンに塗ったら激ウマでした」「ベーグルに合いすぎる！」「好き×好きが一本になって幸せ」と評判。パンだけでなく、パンケーキやクラッカーに合わせても楽しめます。

いつものパンをちょっと特別にしたいときは、こうしたパンのお供を取り入れてみるのも良いですね。お気に入りの組み合わせを見つけてみて。

※価格はすべて税込みです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部