

ゲキ×シネ『紅鬼物語』舞台挨拶 左から喜矢武 豊、鈴木拡樹、柚香光、早乙女友貴

2026年3月20日（金・祝）から全国公開されているゲキ×シネ『紅鬼物語』の舞台挨拶が新宿バルト9で行われ、柚香光、早乙女友貴、喜矢武 豊、鈴木拡樹が登壇した。



劇団☆新感線の45周年を記念して2025年初夏に東京・大阪で上演された舞台『紅鬼物語』が、舞台の臨場感を大スクリーンと高音質で再現する《ゲキ×シネ》シリーズの最新作として、2026年3月20日（金・祝）から全国の映画館で公開されている。

本作は、緩急自在の表現で幅広い世代を魅了し続ける劇団☆新感線が描いた、鬼の棲まう世界を舞台にした“お伽噺”のようなファンタジー作品。

ゲキ×シネ版は、20台を超えるマルチカムによる緻密なカメラワークと劇場用に磨き上げられた音響により、舞台の熱狂と感動を余すことなく再現。鬼に生まれ、人を愛した女の宿命を鮮やかに描き出し、映画館ならではの没入体験を提供する。

主演を務めたのは、宝塚歌劇団 退団後初の舞台として本作に挑んだ元花組トップスター・柚香光。共演には、早乙女友貴、喜矢武豊、一ノ瀬颯、樋口日奈といった初参加キャストに加え、粟根まこと、千葉哲也、鈴木拡樹といった実力派が集結した。それぞれの個性が光るアクションと演技が交錯し、重厚で見応えのある舞台を作り上げた。

ゲキ×シネ『紅鬼物語』の詳細は公式サイトへ

https://www.geki-cine.jp/sp/akaoni/



本作の舞台挨拶が新宿バルト9で行われ、出演者の柚香光、早乙女友貴、喜矢武 豊、鈴木拡樹が登壇した。

動画はこれを収録し、一部抜粋したもの。【動画6分】



日比谷シャンテで《衣裳展》が開催中



ゲキ×シネ『紅鬼物語』衣裳展

3月5日(木)～4月12日(日)まで、東京・日比谷シャンテで《衣裳展》が開催されている。入場は無料。

柚香光、鈴木拡樹が実際に舞台で着用した衣裳や、公演で使用された貴重な小道具、メインキャスト全員のサインボードなどを展示。映画館での鑑賞前後に、『紅鬼物語』の世界に触れられる特別なイベントになっている。

さらに、衣裳展会場隣の TOHO entertainment STORE では、ゲキ×シネ『紅鬼物語』オリジナルグッズ等が販売中だ。

衣裳展の詳細はこちら

https://gxcblog.exblog.jp/38392337/



ゲキ×シネ『紅鬼物語』の詳細は公式サイトへ

https://www.geki-cine.jp/sp/akaoni/

（文：エントレ編集部）