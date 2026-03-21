結果的に同点弾を献上。それでも藤枝の槙野監督は「オフサイドトラップを狙う我々のチャレンジ精神」に前向きなスタンス「すごく良かった」
藤枝MYFCは３月21日、J２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンド（EAST-B）第７節で、福島ユナイテッドFCと敵地で対戦。前半に３点を奪い、後半に３失点。３−３で迎えたPK戦を５−３で制し、勝点２を手にした。
試合後のフラッシュインタビューで、槙野智章監督は「難しくしてしまったかな」とコメント。「最低限の勝点は取って帰りましたけど、本当にもったいなかった」と話す。
良かった点を問われると「いろんなこと準備してきましたし、あの状況でオフサイドトラップを狙う我々のこのチャレンジ精神というのはね、すごく良かった」と応じる。
３−２で迎えた88分、自陣ボックス手前の相手のセットプレーで、藤枝の選手たちは一気に前に出て、オフサイドを狙う。結果的に、これは失敗して同点弾を献上したが、指揮官はポジティブに見ている。
次節への改善点については「ゲーム運び、プランの中ではやっぱり改善しなきゃいけない」と指摘。最後に「本当にスリリングな試合だった。選手たちも頑張りましたし、しっかり休んでまた次の試合に向けて頑張ります」と気合を入れた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】結果的に失点も...終盤に藤枝が仕掛けた“オフサイドトラップ”
試合後のフラッシュインタビューで、槙野智章監督は「難しくしてしまったかな」とコメント。「最低限の勝点は取って帰りましたけど、本当にもったいなかった」と話す。
３−２で迎えた88分、自陣ボックス手前の相手のセットプレーで、藤枝の選手たちは一気に前に出て、オフサイドを狙う。結果的に、これは失敗して同点弾を献上したが、指揮官はポジティブに見ている。
次節への改善点については「ゲーム運び、プランの中ではやっぱり改善しなきゃいけない」と指摘。最後に「本当にスリリングな試合だった。選手たちも頑張りましたし、しっかり休んでまた次の試合に向けて頑張ります」と気合を入れた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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