結果的に同点弾を献上。それでも藤枝の槙野監督は「オフサイドトラップを狙う我々のチャレンジ精神」に前向きなスタンス「すごく良かった」

結果的に同点弾を献上。それでも藤枝の槙野監督は「オフサイドトラップを狙う我々のチャレンジ精神」に前向きなスタンス「すごく良かった」