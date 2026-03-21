ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した爐蠅りゅう瓩海隼葦才来（２４）、木原龍一（３３＝木下グループ）組が、２０日にテレビ朝日で放映された「徹子の部屋 特別編」に出演し、大きな反響を呼んでいる。

番組では、ミラノ・コルティナ五輪でのショートプログラム（ＳＰ）５位からの奇跡の大逆転劇を２人が解説しながら丁寧に振り返ったり、プライベートなどさまざまな話題で盛りだくさん。フリーの際に三浦が「今日は龍一くんのために滑るよ、と心からの言葉が出た」と語り、木原も「璃来ちゃんからその言葉をかけてもらって、お互いのために滑ろうと」と明かす場面も。また、２人がお互いの手の握り方を説明して、木原が「この手のサイズがベストサイズ」「このグリップは運命だなと感じた」と熱弁するなど、２人の絆の強さが随所に披露された。

視聴したファンからはＳＮＳ上で歓喜の声が続出。「りくりゅうｉｎ徹子の部屋ありがとお！ 手の大きさを比べる時に左手同士を出したら何だか勝手に結婚発表みたいに見えてドキドキした」「こんなに相性良いなら、マジで結婚してほしい！」などと熱望する声が上がっている。

ミラノ・コルティナ五輪後に行われた日本記者クラブでの会見では、２人の関係性について問われ「ご想像にお任せします」とそろって答えたが、久しぶりに２人の息ピッタリの姿が放送されてまたもや注目度が高まっている。