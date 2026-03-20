

ロージークロニクル＠池袋サンシャインシティ噴水広場

ロージークロニクルが18日、池袋サンシャインシティ噴水広場で3rdシングル 『Misery〜愛の天秤〜／なんとかなるでしょ』の発売記念イベントを開催した。本レポートは15時30分から行われた1回目の模様をレポートする。

【写真】ロージークロニクル、噴水広場で熱いパフォ

昨年メジャーデビューし、イベント翌日の19日にはデビュー１周年を迎えるロージークロニクル。ステージにメンバーが登場すると、集まったファンからは大きな歓声が上がり、『Misery 〜愛の天秤〜』からミニライブをスタート。疾走感のあるギターサウンドに負けない力強い歌声、 二人一組で作るハートや天秤を表すような振り付けなど、クールな雰囲気の中に盛り込まれたキャッチーさでも会場を盛り上げていく。

村越彩菜が「みなさん、盛り上がっていますかー！」と会場に投げかけ、MCがスタートすると、新曲のタイトルにちなんで「 『なんとかなるでしょ』が口癖なメンバーランキング」の順番でひとりずつ自己紹介。 9位の小野田華凜は「基本的に人生はなんとかならないと思っています」と会場を笑わせ、8位の上村麗菜は「普段、みんなから『大丈夫だよ』と言われることが多い」と、メンバーから背中を押されることがよくあると話す。3位は「いつも『なんとかなるでしょ』と言ってます」とまさに口癖だという松原ユリヤ、そして 1 位の村越は 「人生なんとかなるでしょ！で生きてます！」と満面の笑みで話し、それぞれの性格が垣間見えるコメントでファンを楽しませた。

リリース当日を迎え、 相馬優芽が「最後まで全力で楽しんで、最高の時間にしましょう！」と意気込み、ファンもさらに盛り上がる中で披露したのは、 3rdシングル通常盤Bに収録された『バラ色アンソロージー』。グループ初となる自己紹介曲でグループ名やメンバーのニックネームをコールしながらファンとの一体感を増し、通常盤A収録の『記念日未満』では弾ける輝きや等身大なかわいらしさを見せていく。

続くMCでは、新曲の聴きどころをトーク。『Misery 〜愛の天秤〜』について、吉田姫杷は「好きなのにその思いが釣り合わない、切ない恋のお話」と、橋田歩果は「MVではメンバーカラーのタイツを履いているので、私たちを初めて見る方でもわかりやすいと思います」と楽曲のポイントを語る。『なんとかなるでしょ』は、「『不安だな、心配だな』と思うときに聴いたら元気をもらえる曲。 冒頭のセリフにも注目してください！」と植村葉純が聴きどころを語り、村越が「間奏でみんなで円陣になっているところがかわいいので、観ていただけたら嬉しいです」とミュージックビデオのお気に入りシーンを挙げると、他のメンバーからも「わかる！」と声が上がっていた。

MC明けにはニューシングルから『なんとかなるでしょ』 を披露。ポップなサウンドにのせてリスナーの背中を押す、この時期にぴったりの応援歌のような一曲だ。『薔薇より美しい人生』ではキレのあるパフォーマンスで会場をさらに熱くし、先輩グループであるアンジュルムの『七転び八起き』のカバーでは吉田、 村越、植村がダイナミックなダンスで魅了していく。

イベントもいよいよ終盤へ。吉田が「リリース当日に、こんなにたくさんの方が私たちに会いに来てくれて本当に嬉しいです」と感謝を伝えると、 島川波菜が「最後まで盛り上がっていけますか！」と会場に声をかけ、 最後は『Misery 〜愛の天秤〜』を再度パフォーマンス。グループの一体感を感じられるエネルギッシュなステージを届け、ファンのパワフルな声援が巻き起こる中でイベントを締めくくった。

ニューシングルのリリース日を迎え、リーダーの橋田がコメントを寄せてくれた。多くのファンが集まったリリースイベントを終え、「デビューシングルのリリースから一年経って、ずっと応援してくださった方に成長した自分たちを見せなきゃいけないという気持ちがありました。 そして今回のシングルで私たちを見つけてくださった方には、ロージークロニクルというグループを印象付けられるように頑張りました」と振り返る橋田。初めてのことばかりで「すごく濃厚だった」という一年目を経て、二年目は「まだハロー！プロジェクトでは一番新しいグループではありますが、先輩たちにしっかり食らいついて、今までとは違う自分たちを見せていかなきゃいけないと思っています」とさらなる成長を誓う。

そして5月からは、グループとして2度目のツアーが始まる。「前回行けなかった場所にも行って、ファンの方に会えるのがすごく嬉しいです。二回目のツアーなので、細かい部分まで気を配ってパフォーマンスできるように頑張りたいです」と意気込んだ。ニューシングル『Misery 〜愛の天秤〜/なんとかなるでしょ』 は現在好評発売＆配信中。５月4日からは、6都14公演を巡るツアー『ロージークロニクル ライブツアー2026 春 〜Turn the Leaf!〜』がスタートし、デビュー2年目もフレッシュに走り続ける。

セットリスト

ロージークロニクル3rd シングル「Misery 〜愛の天秤〜/なんとかなるでしょ」発売記念ミニライブ＆お見送り会イベント【15時30分公演 セットリスト】M1 Misery〜愛の天秤〜M2 バラ色アンソロージーM3 記念日未満M4 なんとかなるでしょM5 薔薇より美しい人生M6 七転び八起きM7 Misery〜愛の天秤〜