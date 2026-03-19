Photo: haco

2025年4月24日の記事を編集して再掲載しています。

この春から家族が自転車を使うことになり、自転車周りのアイテムを買うために訪れたお店はカインズ。

家の中で使うものはよく購入するお店だけど、自転車周りのアイテムも揃うとは意外でした！

大人も着用しやすいヘルメット

ヘルメットの着用が努力義務化されて2年ほど経ちます。被っている人を見かけることも以前より多くなりましたが、まだまだ抵抗のある大人も多いのではないでしょうか。

カインズで見つけたこのヘルメットは、大人でも抵抗なく被りやすいシンプルな形とカラー。マットな質感のおかげでカジュアルな服はもちろん、スーツや制服にも違和感なく合わせられます。

通気性もあり、小さいながらもバイザー付き。暑さや眩しさも軽減されそう。

カラーはブラックの他、ネイビー、グレー、ホワイトの4色展開。安全性を保証するSGマーク付きです。

ヘルメットを脱いだ後もしっかり収納

ヘルメットを脱いだあと、持ち歩くのも邪魔だし自転車カゴに置いていくのも無防備。そこで自転車に括り付けられるホルダーを購入しました。

サドル部分に通してボルトで固定。

コイル部分にヘルメットを通したら、3桁の暗証番号でロックできます。

鍵タイプもありましたが、鍵自体をなくす心配がないダイヤル式を選びました。

これでヘルメットを脱いでも荷物が増えなくて済みますね。

一台あれば移動も遊びもおまかせな空気入れポンプ

このポンプの使いやすいポイントは、両足で踏めること。

空気を入れている間もグラグラせず安定して入れやすいです。

自転車のバルブには数種類の形が存在するということを知らなかったのですが、英式・米式・仏式とあるそうで、そのすべてに対応しています。

家に自転車が数台あって形がバラバラな場合でも、今後買い替えのタイミングで形が変わっても、空気入れはこれひとつあればずっと使えるということですね。

さらに、ボールやビニールプールなどにも対応していて、これ一台あれば自転車だけでなくレジャー用品にも使えます。

シンプルで使いやすい、価格もちょうどいいカインズ

カインズの商品は、普通っぽく見えてちょっとした工夫があったり、あったら便利だなと思うものがお手頃価格で買えたりと、なかなか満足のいく買い物ができるお店です。

今回の自転車周りのアイテムもまさにシンプルながら使いやすい工夫がされていて、毎日の自転車生活の相棒にちょうどいいアイテムが揃えられました。

サイクリングにも気持ちのいい季節の到来。自転車での移動を安全にラクにしてくれるアイテムをカインズで探してみるのもオススメです。