映画『コナン』キャラポスター解禁！ 今年は全7種類で第1弾は凛々しい江戸川コナン
アニメ『名探偵コナン』の劇場版シリーズ第29弾『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』（4月10日公開）のキャラクターポスターが解禁された。今年のポスターは全部で7種類で、1弾目「江戸川コナン」が公開された。
【画像】ドヤ顔のコナン君（笑）公開された映画『コナン』キャラポスター
解禁されたキャラクターポスターは、ポケットに手を入れる、凛々しいコナン君が描かれいる。
『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』は、神奈川県・横浜が舞台で、バイクの祭典「神奈川モーターサイクルフェスティバル」を訪れていたコナンたちの前に、突如として暴走する謎の「黒いバイク」が出現する。
それを追っていたのは、神奈川県警交通機動隊の白バイ隊員で、蘭がかつて目にした「風の女神」萩原千速だった。その後、フェス会場では、最新技術を搭載した白バイ「エンジェル」のお披露目が行われる。一方、都内では、「黒いバイク」（ルシファー）が再び暴走し…風の女神（エンジェル） VS 黒き堕天使（ルシファー）の史上最速（リミットブレイク）バトルミステリーが描かれる。
【画像】ドヤ顔のコナン君（笑）公開された映画『コナン』キャラポスター
解禁されたキャラクターポスターは、ポケットに手を入れる、凛々しいコナン君が描かれいる。
『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』は、神奈川県・横浜が舞台で、バイクの祭典「神奈川モーターサイクルフェスティバル」を訪れていたコナンたちの前に、突如として暴走する謎の「黒いバイク」が出現する。
それを追っていたのは、神奈川県警交通機動隊の白バイ隊員で、蘭がかつて目にした「風の女神」萩原千速だった。その後、フェス会場では、最新技術を搭載した白バイ「エンジェル」のお披露目が行われる。一方、都内では、「黒いバイク」（ルシファー）が再び暴走し…風の女神（エンジェル） VS 黒き堕天使（ルシファー）の史上最速（リミットブレイク）バトルミステリーが描かれる。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優