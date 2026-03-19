『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』のビジュアル （C）2026 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会

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　アニメ『名探偵コナン』の劇場版シリーズ第29弾『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』（4月10日公開）のキャラクターポスターが解禁された。今年のポスターは全部で7種類で、1弾目「江戸川コナン」が公開された。

【画像】ドヤ顔のコナン君（笑）公開された映画『コナン』キャラポスター

　解禁されたキャラクターポスターは、ポケットに手を入れる、凛々しいコナン君が描かれいる。

　『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』は、神奈川県・横浜が舞台で、バイクの祭典「神奈川モーターサイクルフェスティバル」を訪れていたコナンたちの前に、突如として暴走する謎の「黒いバイク」が出現する。

　それを追っていたのは、神奈川県警交通機動隊の白バイ隊員で、蘭がかつて目にした「風の女神」萩原千速だった。その後、フェス会場では、最新技術を搭載した白バイ「エンジェル」のお披露目が行われる。一方、都内では、「黒いバイク」（ルシファー）が再び暴走し…風の女神（エンジェル） VS 黒き堕天使（ルシファー）の史上最速（リミットブレイク）バトルミステリーが描かれる。