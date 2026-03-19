【くら寿司】「特大生ズワイガニ」一貫が380円！カニの″盛り合わせ″や″マウンテン盛り″も。「極上かに」フェア開催。

回転寿司チェーンのくら寿司では、2026年3月19日から期間限定で「極上かに」フェアを開催します。

回転寿司店舗数のギネス世界記録達成を記念してフェア開催

くら寿司で扱っている本ズワイガニや丸ズワイガニは、水揚げ後すぐに特別な加工をすることで、カニ本来の美味しさを堪能できます。

今回のフェアでは、そんなカニの足をまるごと一本使った握りや、ほぐし身を使ったサラダ、バリエーション豊かなカニの盛り合わせなど、多彩な"カニ"メニューがラインアップ。

また、ネタを山のように盛りつけた"マウンテン商品"2種も新発売します。

豪華なカニと見た目のインパクトも大きい贅沢なメニューが揃ったフェアは、お祝い事が多くなる春にピッタリです。

「極上かに」フェアメニューの一部を紹介します。

・特大生ズワイガニ（一貫） 380円

本ズワイガニの中でも特大サイズのものを厳選し、足まるごと一本を使用。徹底した鮮度管理と特別な加工方法で旨みを逃さず新鮮な状態で提供します。

販売期間は3月19日から4月1日まで。

・本ズワイガニ大（一貫） 300円

"カニの王様"といわれる本ズワイガニは、噛むほど口の中にカニの旨みと甘みが溢れ出ます。

販売期間は3月19日から4月1日まで。

・かにサラダ 115円

カニのほぐし身に、きゅうり、玉ねぎ、とびこ、出汁醤油、マヨネーズなどを混ぜ合わせたサラダ。ふんわりとした食感とカニの風味豊かな味わいの中で、きゅうりやとびこなどの歯ごたえがアクセントになっています。

販売期間は3月19日から4月1日まで。

・贅沢かに盛り合わせ 1840円

「本ズワイガニ棒肉（生）」、「本ズワイガニかに身（生）」、「本ズワイガニ開き（二貫）」、「本ズワイガニ爪下（二貫）」、「かに身・かに味噌和え」など、様々なカニを食べ比べできる盛り合わせです。

販売期間は3月19日から4月1日まで。

持ち帰りの対象外です。

・まぐろマウンテン 300円

きゅうりの裏巻きの上に、ねぎまぐろをたっぷり盛りつけました。マグロの濃厚な旨みにきゅうりのさわやかな風味が味わえる、豪華な見た目と彩りも楽しめる一品です。

販売期間は3月19日から4月1日まで。

持ち帰りの対象外です。

・サーモンマウンテン 300円

赤ユッケダレを絡めたサーモンを、きゅうりの裏巻きの上に高く盛りつけ、イクラをトッピング。とろっとしたサーモンとプチっとしたイクラ、歯ごたえあるきゅうりの食感のアクセントも楽しいメニューです。

販売期間は3月19日から4月1日まで。

持ち帰りの対象外です。

「極上かに」フェアのほかのメニューと詳細は特設ページで確認できます。

一部商品は予定の数量に達し次第、販売終了します。

また、店舗により価格は異なります。

東京バーゲンマニア編集部