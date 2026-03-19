▼アメティスタ（牧浦師）操縦性が高く、勝負強さもある。まだ良くなるし、どこからでも競馬はできる。

▼アーリーハーベスト（小林師）軽めの併せ馬で時計、中身ともに良かった。2ターンはコース形態的に合いそう。

▼ヴィスコンテッサ（松永幹師）2週続けて3頭併せ。引っ張り切りの手応えでいい動き。

▼エアビーアゲイル（辻野師）輸送が控えているので負荷をかけず調整程度。ちょっとずつ良くなっている段階。

▼カラペルソナ（斉藤崇師）前走はダラッとした走り。ボコボコした馬場にノメっていたので良馬場を希望。変わり身を。

▼クリスレジーナ（高野師）ジョッキー（鮫島駿）騎乗で先週より反応は良化。二千をこなしたのは好材料。

▼コズミックボックス（中舘師）順調に来ている。だいぶ体もしっかりしてきた。

▼スマートプリエール（大久保師）CWコースの併せ馬は後ろで我慢。追ってからの反応は良かった。週末の天気が怪しいので来週の君子蘭賞になる場合も。

▼ナックホワイト（杉浦師）変わりなく順調。コースは問題ない。時計がかかってくれれば。

▼バースデイフライト（新谷師）前走は千六に起用したが決め手に欠けていた。千八で脚がたまれば。

▼ヒルデグリム（小野師）前走は押せ押せのローテ。今回はリフレッシュして動きは悪くない。

▼ラコンチャビエン（田代助手）前走で1周競馬を経験できたことは大きいし、伸びしろもある。使うごとにしっかりしてきた。初めての遠征でもこの馬なら問題ない。

▼リュクスパトロール（加藤士師）休み明けだけど、脚元の不安がないので順調に調教できた。千八から二千がベスト。