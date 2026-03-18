セカンドバッカー、全国ツアー＜あの時こうしておけばよかった＞の対バンにアルステイク・リュックと添い寝ごはん・KALMA出演決定
セカンドバッカーが、＜全国ツアー2026『あの時こうしておけばよかった』＞の対バン相手を発表した。
本ツアーは、6月13日の千葉LOOK公演を皮切りにワンマンシリーズとして9公演、対バンシリーズとして東名阪3公演の全12公演を開催する。そして、対バンシリーズ3公演の対バンとして、アルステイク、リュックと添い寝ごはん、KALMAの出演が決定した。なおチケットは、3月19日21時より一般発売がスタートする。
なおセカンドバッカーは、全国ツアーの開催に加え＜JAPAN JAM＞、＜FREEDOM NAGOYA＞、＜METROCK OSAKA＞等の大型フェスにも出演が決定している。
◾️＜全国ツアー2026『あの時こうしておけばよかった』＞
▼ワンマンシリーズ
・2026年6月13日（土）千葉LOOK
開場16:30/開演17:00
・2026年6月14日（日）越谷EASYGOINGS
開場16:30/開演17:00
・2026年6月20日（土）神戸・太陽と虎
開場16:30/開演17:00
・2026年6月21日（日）和歌山GATE
開場16:30/開演17:00
・2026年6月27日（土）前橋DYVER
開場16:30/開演17:00
・2026年6月28日（日）宇都宮HELLO DOLLY
開場16:30/開演17:00
・2026年7月10日（金）水戸LIGHT HOUSE
開場17:30/開演18:00
・2026年7月11日（土）F.A.D YOKOHAMA
開場16:30/開演17:00
・2026年7月19日（日）京都MUSE
開場16:30/開演17:00
▼対バンシリーズ
・2026年7月20日（月・祝）名古屋CLUB QUATTRO
開場16:00/開演17:00
w/アルステイク
・2026年8月1日（土）梅田Banana Hall
開場16:00/開演17:00
w/リュックと添い寝ごはん
・2026年8月2日（日）代官山UNIT
開場16:00/開演17:00
w/KALMA
チケット一般発売：2026年3月19日（木）21:00〜
ワンマンシリーズ：3,900円（税込）※ドリンク代別
対バンシリーズ：4,500円（税込）※ドリンク代別
https://w.pia.jp/t/secondbacker-tour26/
◾️ライブ情報
▼2026年3月22日（日）高松市瓦町周辺ライブハウス
『SANUKI ROCK COLOSSEUM 2026』
イベントHP：https://www.duke.co.jp/src/
▼2026年3月24日（火）名古屋 大須RAD HALL
『ROCK IN SPRING 2026』
▼2026年3月30日（月）東京 渋谷CLUB QUATTRO
セカンドバッカー 3周年記念 LIVE『乾杯を祝して』
▼2026年4月18日（土）札幌市内ライブハウス5会場
FM NORTH WAVE & WESS PRESENTS『IMPACT! XXIII』supported by アルキタ
イベントHP：https://wess.jp/impact23/
▼2026年4月22日（水）大阪 梅田シャングリラ
2026年4月23日（木）愛知 新栄シャングリラ
2026年5月14日（木）東京 下北沢シャングリラ
『見放題 SPRING TOUR 2026』
チケット：https://w.pia.jp/t/mihoudai-spring-tour26/
▼2026年5月2日（土）名古屋 ダイアモンドホール＆SPADE BOX
『GRAND SLAM 2026』
イベントHP：https://www.grandslam2026.net/
▼2026年5月4日（月）千葉市蘇我スポーツ公園
『JAPAN JAM 2026』
イベントHP：https://japanjam.jp/
▼2026年5月16日（土）名古屋 大高緑地
『FREEDOM NAGOYA 2026』
チケットHP：https://freedom.radcreation.jp/
▼2026年5月18日（月）東京 下北沢ERA
『ちゃくら 下北沢武者修行＆侵略大作戦 THE FINAL』SNSからライブハウスへ編
チケット：https://w.pia.jp/t/chakura-26/
▼2026年5月31日（日）大阪 海とのふれあい広場
『OSAKA METROCK 2026』
イベントHP：https://metrock.jp/
関連リンク
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