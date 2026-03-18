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IT系OL YouTuberのネコさやが「【キャッシュバック最大級】安くて速い！おすすめ光回線「GMOとくとくBB光」が最大22万還元！」と題した動画を公開。月額料金が安く、通信も安定している「とくとくBB光」が実施する「鬼安キャンペーン」について解説するとともに、特定のユーザーにとっては別の選択肢が最適であると指摘している。



動画で紹介されたのは、GMOとくとくBB光が展開する「鬼安キャンペーン」。限定リンクと優待コード「NEKO」を利用することで、新規契約者は最大42,000円（1ギガプランの場合）のキャッシュバックを受けられる。さらに、他社からの乗り換えで発生する違約金を最大60,000円まで負担する特典や、オプション追加によるキャッシュバックも併用可能で、還元額は最大157,000円にのぼるという。これらの特典に、工事費実質0円や10ギガプランの最大6ヶ月間月額0円といった割引を含めると、還元総額は「最大22万円」相当になる。



ネコさやは、とくとくBB光は月額料金自体が業界トップクラスに安く、契約期間の縛りや違約金もないため、シンプルに安くて速い回線を求める多くの人におすすめできると評価した。



しかし、この選択には一つだけ“例外”があるという。それは「ドコモユーザー」だ。ドコモまたはahamoの契約者であれば、ドコモ光の限定キャンペーン「春トクMAX」を利用するのが「断然おすすめ」だと断言する。



このキャンペーンでは、新規契約で最大84,000円（10ギガプランの場合）と、とくとくBB光を上回る高額キャッシュバックが設定されている。さらに、dカードで料金を支払うことでdポイントが最大20%還元されるなど、「ドコモ経済圏」ならではのメリットが大きい点を強調した。



最終的に、ドコモユーザー以外には「とくとくBB光」、ドコモユーザーには「ドコモ光」がそれぞれ最適であると結論付けた。自身のスマートフォンの契約状況を確認し、どちらのキャンペーンがより多くのメリットをもたらすか見極めることが、賢い光回線選びの鍵となりそうだ。