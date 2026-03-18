CLAN QUEEN、初のメジャーディール作品となるトリプルA面シングルの詳細解禁！収録曲「無花果」先行配信決定

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CLAN QUEENが4月15日に配信リリースする、初のメジャーディール作品となるトリプルA面シングルの詳細が解禁となった。

■トリプルA面シングルのタイトルは「Secret Empire」

「Secret Empire」と名付けられた今作。作品タイトル「Secret Empire」＝「秘密の帝国」という名のとおり、CLAN QUEENが2022年の結成以降少しずつその勢力やファンダムを拡大してきたことが、メジャー移籍という今回のタイミングにおいて、より公然のものになり、そして原点回帰をするような意味もはらんでいる。

さらにはトリプルA面という形で、CLAN QUEENがもつ楽曲表現の幅を見せる3曲であるとともに、yowa、AOiがそれぞれ単独で歌唱する楽曲など新鮮な表現を取り入れた作品となった。

そのなかから「無花果」（読み：いちじく）を4月1日に先行配信することも決定。先行配信曲「無花果」は、無花果がその果実の隙間にひっそりと花を咲かせることから、《隙間が埋まらなくともその空白を愛することができたら、まだ対価として失った君のそばにいれるかもしれない》、そんな願いが込められた一曲に。CLAN QUEENとしては初めてストリングスを生でレコーディングし、オルタナティブとポップスが同居する、儚くも力強い楽曲となっている。

3月18日より「無花果」およびトリプルA面シングル「Secret Empire」の各ストリーミングサイトでのPre-Add/Pre-Save（予約）も開始となる。

「Secret Empire」の配信ジャケットも公開。カメラマンとしても活躍し、The Oral CigarettesやCreepy Nuts、LiSAなどの作品も手掛ける河島遼太郎との初タッグで制作。今作のテーマ/世界観を表したコラージュアートとなっている。

そんなCLAN QUEENは、4月から5月にかけて全国ツアー『CLAN QUEEN “Grand Hotel MONOPOLY Tour” 2026』を開催。会場は東名阪Zepp、さらにはワンマンライブ初開催となる札幌、福岡の全5都市となっており、すでに4月11 日・札幌、4月9 日・福岡、5月15 日・東京の3公演のチケットはソールドアウト。名古屋・大阪公演のチケットは一般発売中だ。

そして、先日のフリーライブ『99』にて解禁された、2026年12月18日に東京ガーデンシアターにて開催されるワンマンライブのタイトルが『ONEMAN LIVE 2026「Secret Empire」』に決定。今回のトリプルA面シングルのタイトル「Secret Empire」を冠したライブとなり、3月18日からチケットのオフィシャル先行受付がスタートしている。

ぜひチケットを手に入れて、ライブでCLAN QUEENの世界を体感してみよう。

■リリース情報

2026.4.01 ON SALE

DIGITAL SINGLE「無花果」

2026.4.15 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Secret Empire」

＜収録曲＞

1. 無花果

2. Eden

3. Dirty Little Secrets

■関連リンク

CLAN QUEEN OFFICIAL SITE

https://www.clanqueen.jp/