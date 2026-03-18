軌道上のスターリンク衛星が1万機を超える　初打ち上げから約7年

スペースX（SpaceX）は日本時間2026年3月17日に、カリフォルニア州とフロリダ州の2拠点から「ファルコン9（Falcon 9）」ロケットを相次いで打ち上げ、スターリンク（Starlink）衛星合計54機を軌道へ投入しました。このうち最初のミッションにより、軌道上に同時に存在するスターリンク衛星が史上初めて1万機を超えています。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

打ち上げ情報：Falcon 9（Starlink Group 17-24）

・ロケット：Falcon 9 Block 5

・打ち上げ日時：日本時間 2026年3月17日 15時19分

・発射場：ヴァンデンバーグ宇宙軍基地（アメリカ）

・ペイロード：Starlink衛星 25機（Starlink Group 17-24）

スペースXのミッションページによると、第1段ブースター（B1088）は今回が14回目の飛行で、これまでにNROL-126、Transporter-12、SPHEREx、NROL-57、そしてスターリンクミッション10回に使用されてきました。打ち上げ後、第1段ブースターは太平洋上のドローン船「Of Course I Still Love You（OCISLY）」への着艦に成功しました。同ドローン船への着艦は184回目となります。

打ち上げ情報：Falcon 9（Starlink Group 10-46）

・ロケット：Falcon 9 Block 5

・打ち上げ日時：日本時間 2026年3月17日 22時27分

・発射場：ケープカナベラル宇宙軍基地（アメリカ）

・ペイロード：Starlink衛星 29機（Starlink Group 10-46）

スペースXのミッションページによると、第1段ブースター（B1090）は今回が11回目の飛行で、これまでにSES O3b mPOWER-E、Crew-10、Bandwagon-3、mPOWER-D、CRS-33、そしてスターリンクミッション6回に使用されてきました。打ち上げ後、第1段ブースターは大西洋上のドローン船「A Shortfall of Gravitas（ASOG）」への着艦に成功しました。

軌道上のスターリンク衛星が1万機を突破

Spaceflight Nowによると、Starlink Group 17-24の打ち上げ成功により、低軌道上に同時に存在するスターリンク衛星の数が初めて1万機を超えました。記事ではX線天文学者のジョナサン・マクダウェル（Jonathan McDowell）氏の追跡データを引用し、稼働中の衛星は1万20機に達したと報じています。2019年5月に最初のスターリンク衛星（※）が打ち上げられてから、7年足らずでの達成です。

※…スターリンク衛星V0.9の打ち上げを起点に計算しています。

なお、マクダウェル氏のデータベース（Jonathan's Space Report）によれば、これまでに打ち上げられたスターリンク衛星の総数は1万1558機で、そのうち軌道上に存在する衛星（Total In Orbit）は1万47機、稼働中と推定される衛星（Total Working）は1万37機です（2026年3月18日時点）。この中には運用軌道で通常の通信サービスに用いられている衛星のほか、打ち上げ後に運用軌道へ上昇中の衛星や、軌道面を変更するためのドリフト中の衛星、退役処理が進行中の衛星なども含まれます。

The Washington Timesによると、スターリンクは現在、地球の軌道上で稼働する全衛星のおよそ3分の2を占めています。スペースXは衝突回避のための軌道変更を2025年だけで約30万回実施したとしており、これほどの規模の宇宙交通管理は前例がありません。

2026年2月時点でスターリンクの契約者数は160か国以上で1000万人を超えており、同社は2026年に入ってから平均2.3日に1回のペースで打ち上げを実施しています。今回の2回で2026年のファルコン9打ち上げ回数は33回に達しました。

スターリンクトレイン観測の参考

【外部サイト】Find Starlink（スターリンクトレイン予報）

スターリンク衛星は、打ち上げ後しばらくの間、列車のように連なって移動する「スターリンクトレイン」として見えることがあります。観測する際は、予報サイトでお住まいの地域を指定し、通過時刻や方角、高度の目安を確認してください。

関連画像・映像

【▲ 第2世代スターリンク衛星「Starlink V2 Mini」（Credit: SpaceX）】

文／sorae編集部 速報班 編集／sorae編集部

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