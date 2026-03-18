天ぷら＆いなりが“1個買うと1個無料”に　丸亀製麺が3日間限定キャンペーン実施

うどんチェーンの「丸亀製麺」は、3月25日から3月27日までの3日間限定で、『ちくわ天』『かしわ天』『いなり』を購入すると、同一商品をもう1個無料で提供するキャンペーンを全国店舗で実施する。

店内飲食限定で、持ち帰りは対象外。うどん札、アプリクーポンとの併用は可能。 「丸亀製麺アプリ」初回ダウンロードでもらえる「かしわ天無料クーポン」との併用は不可。

〈対象商品ラインアップ〉

◆『ちくわ天』（170円）

ほどよい弾力のちくわを使用し、さまざまなうどんと相性が良いシンプルな味わい。

◆『かしわ天』（220円）

鶏むね肉をにんにくやしょうがの効いた特製だれに漬け込んだ人気No.1天ぷら。そのままでも、うどんと合わせても楽しめる。

◆『いなり』（160円）

甘みのあるきつね揚げで、ごま入りの酢飯を包んだ一品。酢飯から店舗で手づくりし、ふっくらと仕上げている。

【画像を見る】ちくわ天、かしわ天、いなりの画像を見る

〈キャンペーン概要〉

・期間：2026年3月25日（水）〜3月27日（金）

・実施店舗：全国の丸亀製麺（一部店舗を除く）

・対象商品：ちくわ天／かしわ天／いなり

・内容：対象商品を1個購入で同一商品が1個無料

・対象：店内飲食限定（持ち帰り不可）

・数量限定、各店食材がなくなり次第終了