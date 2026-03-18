【しまむら春の新学期特集】ママ必見！子供服＆人気キャラアイテムまとめ《3/22まで》

ファッションセンターしまむらが毎週発行しているチラシから注目アイテムを紹介します。

売り出し期間は、2026年3月18日から22日まで。今週はキッズアイテムや人気のサンリオキャラクターズグッズが豊富です。

人気インフルエンサーとのコラボアイテムが登場

SNSで話題のインフルエンサーたちとのコラボアイテムも充実しています。

「TOU君」は、しまむらオリジナルブランドの「TOO SUNDAY」、そして人気ブランド「umbro」とコラボ。シルエットで魅せるおしゃれなTシャツ（1089〜1969円）やハーフパンツ（1639円）が揃います。

「ツマシ」×「Disney」は、キュートなミニーのプルオーバー（1419円）やTシャツ(1089円）、また「チマジロ」×「MINECRAFT」は、パンツ（1089円）とソックス（385円）をラインアップ。

さらに、「名探偵プリキュア！」のワンピース（2420円）や、「ドラゴンボールZ」のTシャツ＋ハーフパンツセット（1639円）、「トミカ」の収納ボックス付Tシャツ（1639円）など、子どもが喜ぶ人気のキャラクターアイテムも多数登場します。

サンリオキャラクターズのうさぎちゃんが大集合

イースター特集と題して、うさぎちゃんアイテムが大集合！

「クロミ」や「マロンクリーム」、「シュガーバニーズ」など人気のサンリオキャラクターズのアイテムが豊富な品揃えで登場します。

「ダイカットチャーム」（1089円）、マルチケース(1089円)や、収納ボックス（1089円）、お買い物バッグ（1419円）、さらに肌掛け布団（2970円）など、アパレル以外も充実しています。子どもと一緒に入園＆入学祝いに選ぶのもよいですね。

きれいめママコーデの参考に

きれいめママは、人気の「CLASSY.」掲載商品も見逃せません。

「テーラードジャケット」(2189円)やニットカーディガン（2189円）など着回し力抜群の春の1軍アイテムは、ぜひゲットしておきたいところですね。

今週もしまむらでお買い物を楽しんでください。

※画像は公式サイトより

東京バーゲンマニア編集部