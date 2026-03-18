歌手・GACKT（52）が18日、都内でカメラのいらないテレビ電話サービス「POPOPO」の発表会に出席した。

スマートフォン用のアプリで、電話のように会話をするだけで、自動的に映像を作ることができることが特徴。通話中はバーチャルの世界で自分の分身（3Dアバター）が音声データに合わせて笑ったり、頷いたり表情が変化。カメラカットも自動で変わっていく。最大30人が同時に利用可能だ。

GACKTは、映画監督の庵野秀明氏（65）、実業家・西村博之（ひろゆき）氏（49）らとともに、同サービスを運営するPOPOPO株式会社の取締役に就任。会見前に初めて開いた取締役会について庵野が「ちゃんとした話しをするのかと思ったら、GACKTさんが遭難した話しで盛り上がった」と明かすと、GACKTは「ご覧の通りだと思うんですけど、なかなかまとまらないんですよ。みんな好き勝手なことを言っているから。でも好き勝手なことを言うから、面白いことが生まれると思うんです。だからまとめ役が必要だと思います」と“分析”していた。

会見の冒頭には、配信をよく利用するという俳優の佐藤健（36）がゲストとして出演。カメラワークが自動で変化するサービスに感激したといい、「普通配信している時って、どうしても定点カメラで撮っていることが多い。カメラワークが加わるだけで、グッと会話に引き込まれる。素晴らしいなと思いました」と話していた。

サービスは、18日午後3時から利用をスタートする。