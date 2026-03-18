デスクまわり＋ノマド環境快適化PC＆ガジェット10選【新生活ベストバイ】

【新生活ベストバイ】

春は新生活が始まる季節。引っ越しして新しい部屋に移ったり、ライフステージが変わって新しい日常が始まったりと、ワクワクでいっぱいの時期だ。とはいえ、物価は上がる一方で、「本当に必要なモノ」を見極めることが大事となってくる。そこで、新生活を始めるにあたっての「お悩み」を、識者に質問し、おすすめの家電やガジェットを回答してもらった。どれも、無駄なくQOLを劇的に高めるアイテムばかり。後悔しない新生活のスタートダッシュを今すぐきめよう！

＊ ＊ ＊

【デスクまわり快適化PC＆ガジェット】

Q. 在宅勤務が増えるので自宅の作業環境を見直したい

＜CASE.01＞

A. PCは拡張性の高いノートかオールインワンデスクトップをチョイス！

在宅作業の定石は、ノートPCを駆使して場所を柔軟に変えるか、24型前後のオールインワンデスクトップ（AIO）PCを設置して快適な作業環境を継続確保するか。ここでは選択肢が限られる後者の製品例を紹介します。

1. 「これで良い」が詰まった一般家庭向けのPC

NEC

「LAVIE A23」（22万900円〜）

余計な装飾のないシンプルな外観ゆえに、書斎だけでなくリビングなどにも設置しやすい。HDMI入力端子があり、モニターとしての使いやすさも魅力です（井上さん）

23.8型のAIO PCで、2月発売の26年春モデル。プロセッサはCore i5-1335Uや、Core i7-1355Uなどを選択可能だ。高さ・角度も調整できる。Web限定モデルでは光学ドライブ搭載モデルも選べる。

▲同社定番のヤマハ製サウンドシステムを採用。スピーカーに低音増強技術を採用したうえで、自然かつクリアな音を再現

▲ノートPCを接続して外付けモニターとして活用したり、ゲーム機を接続して遊んだりできる。自宅での活用の幅が広い1台だ

2. AIOタイプでもAI対応なら最新機能を駆使できる

デル・テクノロジーズ

「Dell 24 AIO EC24260」（20万2900円〜）

Copilot+PCに準拠していて、主要なAI機能もカバーできるイマドキな仕様が◎。タッチ式ディスプレイが選択可能なことや、Dolby Atmos対応のオーディオなども注目ポイント（井上さん）

2月発売の26年春モデルで、画面サイズは23.8インチ。プロセッサにはCore Ultraシリーズ3を採用する。モダンなデザインや、VESAマウントが使える仕様なども注目だ。

▲インターフェースには、HDMI入力（HDMI 1.4または2.1）やHDMI出力（HDMI 2.1）なども搭載。ゲーム機などと接続も可能

ITライター

井上 晃さん

スマートフォンやスマートウォッチ、タブレットを軸に、最新ガジェットやITサービスなどを取材。Webメディアや雑誌などに記事を投稿する。

＜CASE.02＞

A. 周辺機器の選び方次第で作業効率が段違い！

安価な周辺機器を選ぶのとポイントを把握して選ぶのとでは、その後の作業効率に大きな差が出がち。モニター、マウス、左手デバイスなど、想定のPCと合わせて使える便利グッズを取り入れたい。

3. 残像感が少なければスクロールで目が疲れにくい

MSI

「PRO MP245PG E14」（実勢価格：2万1800円前後）

ビジネスモニターとしては珍しく144Hz表示に対応。スクロール時の滑らかな表示などには目の疲れづらさを期待できます。VESA対応のミニPCを背面に装着することも可能です（井上さん）

2月発売の23.8インチPCモニター。ノングレアのIPSパネルで、リフレッシュレートは144Hzに対応する。スタンドは縦表示（ピボット）も可能だ。映像入力は、HDMI 2.0、DisplayPort 1.2a、D-sub。

4. 高頻度な「いつもの操作」はボタンとホイールで快適に

XPPen

「ACK05」（6599円）

2023年に発売された「左手デバイス」。絵描き用途をメインに据えた製品ですが、デスクの上がごちゃつかないシンプルなデザインでありつつ、ホイール＋10のキーを備えていて事務作業との相性も良好です（井上さん）

液晶ペンタブレットなどで知られるXPPenが展開するショートカットリモートデバイス。専用ソフトから割り当てた操作を、ホイールとボタンで素早く実行でき、割り当て自体も数パターンを使い分けられる。

5. 表組が大規模ならスクロールの質にこだわりたい

ロジクール

「MX MASTER 4」（2万1890円）

耐久性や静音性が従来世代より改良されており、こだわりの作業環境を整えたい人に◎。ショートカット操作はChatGPTやGeminiなど生成AIツールへの素早いアクセスにも便利（井上さん）

高級マウスとして定番のフラッグシップ「MX」シリーズから昨年10月に発売された最新モデル。2022年の「MX MASTER 3S」の後継に相当する。1秒に1000行のスクロール操作は健在。サムホイールでの横スクロール操作も特徴的だ。

▲親指位置の「触覚フィードバックセンスパネル」を押すと、PC画面にリング状のショートカットボタンが現れる

＜CASE.03＞

A. 長時間座るチェアへの投資を惜しむなかれ！

長時間作業でケチってはいけないのが椅子。PCデスクやモニターアームなどとともに、適した椅子を選ぶことで、腰痛などのリスクを低減しつつ、作業時間の快適さをグッと上げられます。

6. 作業、読書、ゲーミングなどすべての時間を快適に

COFO

「COFO Chair Pro 2」（7万9999円）

ヘッドレスト（前後／上下／角度）、背もたれ（上下4段階）、ランバーサポート（前後4段階）、アームレスト（高さ／回転ほか）など、各部位で細やかなポジション調整が魅力です（井上さん）

日本のリラクゼーションブランドCOFO（コフォ）の「Pro」シリーズ最新作で、1月に一般発売を開始。フットレスト付きで、蒸れにくいメッシュ素材を採用する。

【ノマド環境最適化PC＆ギア】

Q. 外出先で仕事や勉強ができる環境を整えたい！

＜CASE.01＞

A. タフなモバイルノート+急速充電器+モバイルWi-Fiは最低限欲しい

出先でスマートに作業をこなすには、適切なPC選びや、充電対策、通信環境の確保などが不可欠。各用途に関して、今季の主要なアイテムをチェックし、手持ちの装備に。

7. ひとり暮らしならば在宅＆外出時のWi-Fiを1台で

ZTE

「Pocket WiFi 5G A501ZT」（2万9700円）※Y!mobile価格

テザリングではスマホ側のバッテリーが多く消費されてしまいがち。自宅・外出時のWi-Fiをまとめて確保したり、複数人で接続するにはモバイルルーターも魅力（井上さん）

25年9月からワイモバイルで買えるモバイルWi-Fiルーター。対応の通信プランを契約して利用し、5G接続時には理論値で下り最大2.6Gbpsに対応する。Wi-Fi 6に対応。連続使用時間は8〜11時間。

8. 毎日持ち運ぶならば軽くて丈夫なPCが狙い目

富士通クライアント

「コンピューティング FMV Zero WU6-L1」（18万4800円）

14.0インチかつ約634〜640gという超軽量さを実現したシリーズから、Snapdragon X搭載の長時間駆動モデルが登場。MIL規格の堅牢性も備えており、モバイルでの事務作業に◎（井上さん）

1月からWEB MART限定で展開されている14型モデル。製品名にZeroが付く通り、カーボン素材を採用して約634g〜と軽量だ。インターフェースは充実。Copilot+PCにも準拠する。

9. 上位PCの充電にも備えられるモバイルバッテリー

CIO

「SMARTCOBY Pro CABLE 100W 20K」（1万980円）

最大100Wの入出力に対応したケーブルを1本内蔵した大容量モバイルバッテリー。クリエイター向けのノートPCなど、100W級の充電器が必要な機器の充電にも利用できます（井上さん）

20000mAhのモバイルバッテリー。内蔵USB Type-Cケーブルに加え、Type-C ＋ Type-Aポートも搭載。2台のPC（65W級＆30W級または45W級×2）を同時に充電できる。

10. スマホや軽量PCを充電する充電器兼バッテリー

UGREEN

「コンセント付きモバイルバッテリー」（9980円）

外出時の充電管理に便利なアイテム。内蔵ケーブルはストラップを兼ねており、軽量タイプのノートPC用の充電器としてや、スマホ用のモバイルバッテリーとして活用できます（井上さん）

折りたたみプラグを備えて急速充電器としても使える容量10000mAhのモバイルバッテリー。充電器として最大65W、モバイルバッテリーとして最大45Wの出力に対応する

>> 特集【新生活ベストバイ】

※2026年3月6日発売「GoodsPress」4月号P20-22ページの記事をもとに構成しています

＜文・監修／井上 晃＞

【関連記事】

◆こんなスタイリッシュなルーター見たことない。インテリアとしても優秀なHUAWEIの次世代Wi-Fiルーター

◆一体これはなに？時計好きにはたまらない“脱進機付き”スマホケースが登場

◆これを見て◯◯だと見抜いたあなた、慧眼をお持ちですね？ゲーム付きモバイルバッテリーだけど意外とガチです