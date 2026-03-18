ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が17日（日本時間18日）、アスレチックスとのオープン戦に「4番・一塁」で先発出場。5回の第3打席に“メジャー1号”となるソロ本塁打を放つなど4打数1安打1打点だった。

侍ジャパンでのワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝敗退後、16日（同17日）にキャンプ再合流。この日が復帰後初実戦だった。投ゴロ、中飛と2打席凡退で迎えた5回の第3打席。アスレチックス3番手の23歳右腕モラレスが1ボール2ストライクから投じた4球目、96.6マイル（約155.5キロ）の外角直球を完璧に捉えた。

村上は打った瞬間に確信歩き。打球は左中間芝生席へと飛び込む飛距離419フィート（約127.7メートル）の一発で、オープン戦5試合16打席目での“メジャー1号”。「完璧でした。よかったです」と自画自賛。待望の一発に「いや、もちろん出た方が嬉しいというか、自分の中で確立したスイングに近づけるのはありますし、1本出てよかったです」と笑顔を見せた。

侍ジャパンでは全5戦にスタメン出場。決勝ラウンド進出が決まった状態で臨んだ1次ラウンド・チェコ戦で満塁本塁打を放ったが、全体としては21打数4安打の打率.211だった。「凄い今でも悔しい思いありますし、もっとできることあったんじゃないかっていうのはありますけど、でも終わったことなので。まずは前を向いて自分の成長に繋げていきたいなと思いますけど」と言葉に力を込めた。

「あとはしっかり捉えることだったりとか、ストライクからの反応だったり、そういったところがまだ試合数も少なかったので。それが徐々にWBCも含め、試合数も打席数もある程度やっていく中で、徐々に上がっていってるかなと思います」。新天地での新たな野球人生に挑む男は、不完全燃焼だった侍ジャパンでの戦いを成長への糧とする。