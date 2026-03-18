好きになった人を思わず目で追ってしまう。そんな経験、誰だって一度ぐらいはあるはず。それは人間だけではなく、猫ちゃんにとっても同じことが言えそうです。まるでストーカーのようなレベルでママさんに視線を送る白猫ちゃんの姿が、多くの視聴者の心を捉え「シロちゃんの視線から逃げられそうにないw」「そこにいるだけでかわいい！」「台所に現場監督がおる」などのコメントが寄せられました。

【動画：ママのことが大好きな元野良猫→片時も離れたくなくて…まるでストーカー行為？『愛が重い光景』】

熱い視線を送る先には…

YouTubeチャンネル『あつまれちいかまの森』に投稿されたのは、熱い視線を送る元野良猫の「シロ」ちゃん。この子はママさんのことが大好きすぎてまるで「ストーカー」のようなレベルで、ママさんを凝視し続けるそうです。

物音がしようがお構い無し

シロちゃんはこの日もいつもと変わらず、動画を撮影しているママさんをターゲットとして補足し、熱い視線を送り続けます。一旦は落ち着いた時期もあったそうなのですが、シロちゃんの「ママ追っかけ」は止まることを知らず、もはや生活の一部になっているとのこと。

シロちゃんの撮影を続けていると、玄関先から物音がしました。純白の被毛を揺らして「チラッ」と音がした先を確認したシロちゃん。しかし、その瞳はすぐにママさんの元へ視線を戻し、再度「凝視」し続けます。たしかにこれは「重すぎる愛」ですね。

料理中のママさんも「ガン見」

夕方になり、ママさんが夕飯の支度をするためにキッチンで作業をしていると、キッチン前の特等席でシロちゃんがまるで、現場監督のようにママさんの作業の行く末を見届けます。

このときは首だけを追従し、省エネモードでストーカーを続行中。常に監視し続けるのも体力が必要ですもんね。時には体力を温存して監視することも大事なのだそう。

そんな監視を続けるシロちゃんを見たママさんは監視しているシロちゃんが可愛くて、思わずかまってあげたのだったとか。すると、シロちゃんはママさんの手に優しくタッチ。何度も繰り返してまるで感情を爆発させて「歓喜のハイタッチ」をしているように見えます。

夕飯の準備も後半に差し掛かり、ママさんはリビングのテーブルを整えるためキッチンから出て来ました。すると、シロちゃんは「お料理終わった？」とも言いたげな表情でママさんの後ろについていきます。さすが、年季の入っているストーカー。ママさんのやりたいことを察知する能力が違いすぎます。

最近になって活発になってきたのか、「一緒に遊んで！」の圧が日に日に強くなってきたシロちゃん。そんな重めの愛をどうやって受け止めるのか？大好きな愛猫に執拗なストーカー行為をされ、幸せすぎる悩みを抱えているママさんなのでした。

投稿には「ほんとうにママさんのことが大好きなんだね」「そんなにかわいいとお料理が進まなくなっちゃう」「シロちゃんのVIP席可愛すぎる」「ママさんの幸せな悩みが羨ましい～」「野良猫だったシロちゃんがこんなに幸せそうなのが本当に嬉しい」などのコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『あつまれちいかまの森』には、ほかにも同居猫の「ハル」ちゃんとの日常の様子や、シロちゃんが野良猫から保護された経緯などを解説した動画なども投稿されています。

シロちゃん、ご家族のみなさま、この度はご協力ありがとうございました！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「あつまれちいかまの森」さま

執筆：蒔田あき

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。