ＴＢＳラジオでのコンプライアンス違反が問題となり、昨年１月２７日から芸能活動を自粛しているフリーアナウンサーの生島ヒロシ（７５）が、文化放送の新番組「生島ヒロシの日曜９時ですよ〜」（４月５日スタート、日曜・前９時）で復帰することが１７日、発表された。

昨年１月、ＴＢＳで２７年続いていた番組が突然終了し、生島は無期限活動休止を発表した。一時は引退を考えていたのは間違いないが、ライバル局・文化放送での復帰が決まった。

降板直後は心労で約５ｋｇやせ、反省で丸坊主に。出かける時は人目につかないようフードを目深にかぶって、周辺の誰もが有名司会者だと気付かないほどだったという。「もうお金を稼ぎたい年齢ではないし、表に出る仕事は辞めて、裏方として皆さんを支えたい」と粛々と語っていた。

ただ、タレントとしてではなく、個人的なつながりで頼まれた講演や施設慰問を行ううちに心境に変化が生まれた。かつてのリスナーからの励ましの声もあり、自らの声で発信したい気持ちが再び芽生えたのだろう。

この日、文化放送の社長からコンプライアンスを守るため受けた研修などが細かに明かされた。徐々に体形も戻り、帽子を深くかぶることも減った。見た目は以前と変わらなくなったが、内面の変化は言葉で聴かせていくしかない。（浦本 将樹）