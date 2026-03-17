3月17日にオリコンニュースが配信した記事にて、4月から文化放送でラジオパーソナリティーを務めることが伝えられた生島ヒロシ（75）。同時にインタビューで、1年2か月の“空白の期間”を自分語りしたのだがーー。【独占写真】生島が各所に認めていた「まさかの2025年・年賀状」元TBSアナウンサーの生島が、TBSラジオの冠番組を緊急降板したのが2025年1月27日のこと。翌2月には自身が立ち上げた所属事務所『生島企画室』を退所