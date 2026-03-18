約1年2か月の活動自粛を経て、口を開いた。だがその言葉は、被害者ではなく“自分”に向いていた――。フリーアナウンサーの生島ヒロシ（75）が4月から文化放送でラジオパーソナリティーとして活動を再開することがわかった。17日に配信された『オリコンニュース』にて復帰と“当時”について語っている。「生島さんは’25年1月、約27年間パーソナリティーを務めたTBSラジオ『生島ヒロシのおはよう定食／一直線』を突然降板。TBSラ