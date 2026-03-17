ME:I MIU＆AYANE＆TSUZUMI、世界が熱狂する話題曲「Golden」のカバー動画公開

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ME:Iのメンバー、MIU、AYANE、TSUZUMIの3名による、「Golden (Japanese Ver.) 」のカバー映像が公開された。

■カバー映像はレコーディングフィルム形式で制作

アニメ映画『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』の劇中歌である「Golden」は、先日開催された『第98回アカデミー賞』でも歌曲賞を受賞するなど、今まさに世界中を熱狂させている名曲。この記念すべきタイミングで、ME:Iのなかから、MIU、AYANE、TSUZUMIの3名による楽曲への深いリスペクトを込めた特別なカバーが実現した。

カバー映像は、レコーディングスタジオでの歌唱風景をありのままに捉えたレコーディングフィルム形式で制作。マイクを前にした3人は、歌詞のひと言ひと言を噛み締めるように歌い上げる。その表情は真剣そのもので、楽曲の世界観に没入し、溢れ出す感情を歌に乗せる姿が克明に映し出されている。

MIUの物語を紡ぐような情感豊かな表現力、AYANEの唯一無二と言えるハスキーかつ透明感のある響き、そしてTSUZUMIのどこまでも突き抜ける真っすぐな歌声。装飾のないスタジオ空間だからこそ、3人の個性が共鳴し合う瞬間の熱量がダイレクトに伝わる。彼女たちの「歌」への真摯な情熱が宿ったあらたな「Golden（Japanese Ver.）」をぜひ楽しもう。

(C)LAPONE GIRLS

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