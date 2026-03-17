暴露系アカウント「DEATHDOL NOTE（デスドルノート）」の公式X（旧ツイッター）が15日に更新され、活動自粛を発表した。

公式Xでは「【ご報告】今回の一連の件について、私の発信や行動によって多くの方々にご迷惑とご心配をおかけしました。事実確認や裏取りが不十分なまま発信してしまい、関係者の方々の信頼を傷つける結果となったことを重く受け止めています」と謝罪。

「さらに石破前総理の会についても、実際には写真を撮らせていただく機会をいただいただけだったにもかかわらず、会食であるかのように誇張して周囲の関係者に話したり発信してしまいました。また、実際には関係者の方がきちんと声をかけてくださっていたにもかかわらず、私の『対談した』という誇張した投稿によって、まるで私だけでなく周囲の方々まで無理矢理押しかけたかのような認識が世間に広がる結果となってしまいました」

「今回の問題はすべて私の認識の甘さと軽率な言動によるものです。責任はすべて私にあります。この件を重く受け止め、自分の言動を見つめ直すため、しばらくの間活動を自粛いたします。今回ご迷惑をおかけしたすべての方々に、心よりお詫び申し上げます。DEATHDOL NOTE 磨童まさを」とした。