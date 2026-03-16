【牡羊座】週間タロット占い《来週：2026年3月23日〜3月29日》の総合運＆恋愛運

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来週（2026年3月23日〜3月29日）の【牡羊座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。

🌼【今週の12星座占い】2026年3月16日〜3月22日｜総合運＆恋愛運TOP３

『恋愛面では満たされることが多いでしょう』


｜総合運｜　★★★★☆


していいこととやってはいけないことが分かれてきます。駄々をこねるように抗ってしまうと失うものも出てくるでしょう。仕事や公の場では、今の自分の立ち位置に魅力を感じてくれる人が多いです。寄ってきてくれる人も少なくありません。

｜恋愛運｜　★★★★★


繋がりを武器にしていきます。相手の気持ちも見えやすく満たされることも多いようです。あまり同性の人達の意見は鵜呑みにしないでいると良いでしょう。シングルの方は、大物との繋がりがある人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が良くも悪くも細かい所に気付きます。

｜時期｜


3月26日　難しい状況を丸く収める　／　3月28日　楽になっていく

｜ラッキーアイテム｜


クッション

ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞