【牡羊座】週間タロット占い《来週：2026年3月23日〜3月29日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年3月23日〜3月29日）の【牡羊座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年3月16日〜3月22日｜総合運＆恋愛運TOP３
『恋愛面では満たされることが多いでしょう』
｜総合運｜ ★★★★☆
していいこととやってはいけないことが分かれてきます。駄々をこねるように抗ってしまうと失うものも出てくるでしょう。仕事や公の場では、今の自分の立ち位置に魅力を感じてくれる人が多いです。寄ってきてくれる人も少なくありません。
｜恋愛運｜ ★★★★★
繋がりを武器にしていきます。相手の気持ちも見えやすく満たされることも多いようです。あまり同性の人達の意見は鵜呑みにしないでいると良いでしょう。シングルの方は、大物との繋がりがある人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が良くも悪くも細かい所に気付きます。
｜時期｜
3月26日 難しい状況を丸く収める ／ 3月28日 楽になっていく
｜ラッキーアイテム｜
クッション
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞