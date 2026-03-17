Image: Hyakuseki

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

日曜の朝、コーヒーを飲み終えてからゆったり洗車に取りかかる。コードも水道も不要でペットボトル1本で始められる。

「BLT」がある週末は、そんな気軽さから始まります。折りたたみ式高圧洗浄機「BLT」のプロジェクトが終了間近に。本記事では、リマインドも兼ねてこの製品ならではの魅力をご紹介していきます。

水道なし、電源なし。それでも使える3WAY給水とコードレス設計

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「BLT」の給水方式は3WAY。ペットボトル（500ml〜2.0L）をセットする、バケツの水から自吸する（10mホース付属）、蛇口に直結する。この3つから選べるので、水道がない場所でも洗浄を始められます。

たとえば、マンション駐車場での洗車や、キャンプ場での撤収作業。水道の有無を気にしなくていいので、思った以上に活用の幅が広いです。

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電源も内蔵バッテリー（12000mAh）で完結。USB Type-Cで約2.5時間充電すれば、約60分の連続使用ができます。付属の5m DCケーブルを使えば車のシガーソケットからも給電可能。充電しながらの使用にも対応していますよ。

920gのボディに、最大3.5MPaの水圧

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本体の重さはわずか920g。片手でも持てる軽さなので、週末の洗車はもちろん、ちょっとした玄関まわりの掃除にもさっと持ち出せます。

それでいて、最大水圧は3.5MPa。高圧安定水流で、泥汚れや油汚れにもしっかり対応します。デジタルディスプレイにモーター回転数が表示され、水圧の調整が感覚頼みにならないのは地味にありがたいです。

5WAYノズルと泡洗浄で、用途を使い分ける

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ノズルは5WAY仕様。ジェットから拡散まで、回すだけで切り替えられます。

車のボディ全体は広角の水流でざっと流し、ホイールまわりはジェットで集中的に。洗剤ボトルを装着すれば泡洗浄もでき、水と洗剤を同時に散布できるのもいいですね。

自転車やベビーカーの汚れも、ノズルを切り替えるだけで対応できるのは便利。使い終わったらハンドルを折りたたんで、車のトランクやクローゼットの隅にでも納めておいてください。

洗車だけでなく、外壁やサッシの汚れ落とし、釣りやサーフィン後の道具洗いも1台でカバーできる。

週末の洗車や掃除を、気軽なものにしたいという方は、プロジェクトが終了する前に、「BLT」のスペックと対応シーンをチェックしてみてください。

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Source: machi-ya