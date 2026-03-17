「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）が17日、Xを更新。高市早苗首相の答弁に疑問と驚きを記した。

高市首相は16日の参院予算委員会で、立憲民主党の小沢雅仁参院議員から、1週間で10人の子供たちが自ら命を絶っているという現状に対し、どのように命を救っていくかについてなどと総理としての考えを聞かれ「多くの子供さんたちにお伝えしたいのは“あなたは1人で生まれてきたんではない”ということであります。お父さんお母さんを2人と数えて、そしておじいちゃんおばあちゃん4人、そしてひいおじいちゃんひいおばあちゃん8人…と数えていきますと、7代前まで直系だけで250人を超えるご先祖様が大人になり、また子宝に恵まれそのすごい偶然、すごい奇跡的な幸運に恵まれて1人の命がある。それは自分の命の重さもそうだし、他人様の命もそうだということはぜひ、みんなで共有したいと思います」などと答えた。

ひろゆき氏はこれを受け「自殺を考える子供に『7代さかのぼると、あなたには250人以上の先祖が居て幸運に恵まれている。あなたの命は重い』と言うことで、自殺を辞めると思っている大人が居ることにびっくり」と率直に書き出した。そして「自殺しようとする子供が何を考えているか？という事に本当に興味が無いんだろうなぁ。高市総理の事なんですけどね」と皮肉交じりにつづった。