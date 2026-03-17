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アイコニックなデザインはそのまま。

2026年3月17日、Appleが新型ワイヤレスヘッドホン「AirPods Max 2」を発表しました。価格は8万9800円（税込）で、前モデルからは+5,000円されています。3月25日から予約が始まり、4月上旬に発売されます。

音質・ノイキャン性能が向上、適応型オーディオなどにも対応

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一部の性能がアップし、最新機能が利用できるようになっているのが特徴です。主要なところでは、以下が挙げられます。

適応型オーディオは周囲の状況に応じてノイキャンと外音取り込みを自動で調節する機能で、ライブ翻訳は外国語の音声をリアルタイムで日本語に翻訳してくれる機能です。

内蔵チップも更新され「H2」になっています。

デザインは変わらずですが、東京の街中を歩いていると使っている人にかなり遭遇します。人気だから敢えて変えていないのかなーと。

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AirPods Maxは2020年に初代が発表され、2024年にUSB-Cに対応するマイナーアップデートが行われていたものの、本格的な更新は行われていませんでした。

そこに本格的なアップデートが入った形で、「最新水準の性能・機能性を備えたAppleのヘッドホン」と言える感じになっています。気になる人はいっちゃっていいんじゃないかなぁ。

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