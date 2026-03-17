『タイムレスマン』、timeleszを褒める「褒賞会」完結 まさかの展開で衝撃事実発覚
『タイムレスマン』、timeleszを褒める「褒賞会」完結 まさかの展開で衝撃事実発覚
【番組カット】猫がうらやましい…！子猫と戯れる篠塚大輝
8人組グループ・timeleszが出演する17日放送のフジテレビ系『タイムレスマン』（深0：25）では、同番組の1年間を振り返り、8人の奮闘ぶりを褒めたたえる「褒賞会」の後編を送る。
2025年4月から放送開始し、今春には金曜ゴールデンタイムへ昇格を果たすこととなった同番組。番組が成長を遂げることができたのは「timeleszメンバー全員がたゆまぬ努力を続けてきたからこそ」として、前回（10日放送）急きょ「褒賞会」が開催された。銀シャリ・橋本直が“教官”として進行し、各メンバーの活躍を改めて振り返って1人ずつ徹底的に褒めまくる“ご褒美企画”となっている。
前回の放送では橋本教官がメンバーの“スタッフ絶賛シーン”を紹介していたが、ある一言をきっかけに雲行きが怪しくなっていった。寺西拓人に対して“収録中に気を抜きすぎ”、橋本将生には“言動が先輩の菊池とそっくりになってきた”、猪俣周杜には“色気はほどほどに抑えてほしい”など、スタッフから予想外のクレームが寄せられていることが発覚し、やり玉に上げられたメンバーは反省しきり。だがその一方で、唯一クレームがゼロだった篠塚大輝には、激カワな子猫と過ごす癒やしのひとときがプレゼントされた。
今回放送する後半戦では、残るメンバー、佐藤勝利、菊池風磨、松島聡、原嘉孝の“スタッフ絶賛シーン”を紹介していくが、前回の寺西＆橋本＆猪俣に続いて、この4人にもさまざまなクレームが届いていることが明らかに。指摘された本人さえ驚くほどの、意外すぎるクレームの内容とは果たして…。
銀シャリ・橋本が教官となって、メンバーたちを褒めまくるはずが、まさかのクレーム続出で波乱の展開を見せた衝撃の企画がついに完結する。
【番組カット】猫がうらやましい…！子猫と戯れる篠塚大輝
8人組グループ・timeleszが出演する17日放送のフジテレビ系『タイムレスマン』（深0：25）では、同番組の1年間を振り返り、8人の奮闘ぶりを褒めたたえる「褒賞会」の後編を送る。
2025年4月から放送開始し、今春には金曜ゴールデンタイムへ昇格を果たすこととなった同番組。番組が成長を遂げることができたのは「timeleszメンバー全員がたゆまぬ努力を続けてきたからこそ」として、前回（10日放送）急きょ「褒賞会」が開催された。銀シャリ・橋本直が“教官”として進行し、各メンバーの活躍を改めて振り返って1人ずつ徹底的に褒めまくる“ご褒美企画”となっている。
今回放送する後半戦では、残るメンバー、佐藤勝利、菊池風磨、松島聡、原嘉孝の“スタッフ絶賛シーン”を紹介していくが、前回の寺西＆橋本＆猪俣に続いて、この4人にもさまざまなクレームが届いていることが明らかに。指摘された本人さえ驚くほどの、意外すぎるクレームの内容とは果たして…。
銀シャリ・橋本が教官となって、メンバーたちを褒めまくるはずが、まさかのクレーム続出で波乱の展開を見せた衝撃の企画がついに完結する。