クロアチア代表メンバー発表! モドリッチ&ペリシッチら健在、スチッチら若手有望株も擁してコロンビア&ブラジル戦へ
クロアチア代表は今月9日、3月の国際親善試合2試合に臨むクロアチア代表メンバー26人を発表した。クロアチアはアメリカ・オーランドに遠征し、26日にコロンビア、31日にブラジルと対戦する。
2018年のロシアW杯準優勝、22年カタールW杯3位メンバーのMFルカ・モドリッチ(ミラン)、FWイバン・ペリシッチ(PSV)らが順調に選出。2007年生まれで19歳のDFルカ・ブシュコビッチ(ハンブルガーSV)、03年生まれのMFマルティン・バトゥリナ(コモ)、MFペタル・スチッチ(インテル)、FWイゴール・マタノビッチ(フライブルク)といった若手有望株も食い込んだ。
一方、負傷離脱中のDFヨシュコ・グバルディオールとMFマテオ・コバチッチ(いずれもマンチェスター・シティ)は選外となっている。
▽GK
ドミニク・リバコビッチ(ディナモ・ザグレブ)
ドミニク・コタルスキ(コペンハーゲン)
イボル・パンドゥル(ハル・シティ)
▽DF
ドゥイェ・チャレタ・ツァル(ソシエダ)
ヨシプ・シュタロ(アヤックス)
ヨシプ・スタニシッチ(バイエルン)
マリン・ポングラチッチ(フィオレンティーナ)
クリスティアン・ヤキッチ(アウクスブルク)
マルティン・エルリッチ(ミッティラン)
ルカ・ブシュコビッチ(ハンブルガーSV)
イバン・スモルチッチ(コモ)
▽MF
ルカ・モドリッチ(ミラン)
マリオ・パシャリッチ(アタランタ)
ニコラ・ブラシッチ(トリノ)
ロブロ・マイェル(ボルフスブルク)
ルカ・スチッチ(ソシエダ)
マルティン・バトゥリナ(コモ)
ペタル・スチッチ(インテル)
ニコラ・モロ(ボローニャ)
トニ・フルク(リエカ)
▽FW
イバン・ペリシッチ(PSV)
アンドレイ・クラマリッチ(ホッフェンハイム)
アンテ・ブディミル(オサスナ)
マルコ・パシャリッチ(オーランド・シティ)
ペタル・ムサ(ダラス)
イゴール・マタノビッチ(フライブルク)
2018年のロシアW杯準優勝、22年カタールW杯3位メンバーのMFルカ・モドリッチ(ミラン)、FWイバン・ペリシッチ(PSV)らが順調に選出。2007年生まれで19歳のDFルカ・ブシュコビッチ(ハンブルガーSV)、03年生まれのMFマルティン・バトゥリナ(コモ)、MFペタル・スチッチ(インテル)、FWイゴール・マタノビッチ(フライブルク)といった若手有望株も食い込んだ。
▽GK
ドミニク・リバコビッチ(ディナモ・ザグレブ)
ドミニク・コタルスキ(コペンハーゲン)
イボル・パンドゥル(ハル・シティ)
▽DF
ドゥイェ・チャレタ・ツァル(ソシエダ)
ヨシプ・シュタロ(アヤックス)
ヨシプ・スタニシッチ(バイエルン)
マリン・ポングラチッチ(フィオレンティーナ)
クリスティアン・ヤキッチ(アウクスブルク)
マルティン・エルリッチ(ミッティラン)
ルカ・ブシュコビッチ(ハンブルガーSV)
イバン・スモルチッチ(コモ)
▽MF
ルカ・モドリッチ(ミラン)
マリオ・パシャリッチ(アタランタ)
ニコラ・ブラシッチ(トリノ)
ロブロ・マイェル(ボルフスブルク)
ルカ・スチッチ(ソシエダ)
マルティン・バトゥリナ(コモ)
ペタル・スチッチ(インテル)
ニコラ・モロ(ボローニャ)
トニ・フルク(リエカ)
▽FW
イバン・ペリシッチ(PSV)
アンドレイ・クラマリッチ(ホッフェンハイム)
アンテ・ブディミル(オサスナ)
マルコ・パシャリッチ(オーランド・シティ)
ペタル・ムサ(ダラス)
イゴール・マタノビッチ(フライブルク)