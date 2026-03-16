　クロアチア代表は今月9日、3月の国際親善試合2試合に臨むクロアチア代表メンバー26人を発表した。クロアチアはアメリカ・オーランドに遠征し、26日にコロンビア、31日にブラジルと対戦する。

　2018年のロシアW杯準優勝、22年カタールW杯3位メンバーのMFルカ・モドリッチ(ミラン)、FWイバン・ペリシッチ(PSV)らが順調に選出。2007年生まれで19歳のDFルカ・ブシュコビッチ(ハンブルガーSV)、03年生まれのMFマルティン・バトゥリナ(コモ)、MFペタル・スチッチ(インテル)、FWイゴール・マタノビッチ(フライブルク)といった若手有望株も食い込んだ。

　一方、負傷離脱中のDFヨシュコ・グバルディオールとMFマテオ・コバチッチ(いずれもマンチェスター・シティ)は選外となっている。

▽GK

ドミニク・リバコビッチ(ディナモ・ザグレブ)

ドミニク・コタルスキ(コペンハーゲン)

イボル・パンドゥル(ハル・シティ)

▽DF

ドゥイェ・チャレタ・ツァル(ソシエダ)

ヨシプ・シュタロ(アヤックス)

ヨシプ・スタニシッチ(バイエルン)

マリン・ポングラチッチ(フィオレンティーナ)

クリスティアン・ヤキッチ(アウクスブルク)

マルティン・エルリッチ(ミッティラン)

ルカ・ブシュコビッチ(ハンブルガーSV)

イバン・スモルチッチ(コモ)

▽MF

ルカ・モドリッチ(ミラン)

マリオ・パシャリッチ(アタランタ)

ニコラ・ブラシッチ(トリノ)

ロブロ・マイェル(ボルフスブルク)

ルカ・スチッチ(ソシエダ)

マルティン・バトゥリナ(コモ)

ペタル・スチッチ(インテル)

ニコラ・モロ(ボローニャ)

トニ・フルク(リエカ)

▽FW

イバン・ペリシッチ(PSV)

アンドレイ・クラマリッチ(ホッフェンハイム)

アンテ・ブディミル(オサスナ)

マルコ・パシャリッチ(オーランド・シティ)

ペタル・ムサ(ダラス)

イゴール・マタノビッチ(フライブルク)