目黒蓮の主演作で「好きな作品」ランキング！ 『わたしの幸せな結婚』を超える1位は？
アイドルグループ・Snow Manに所属する目黒蓮さんは、これまでさまざまな映画やドラマで主演を務めてきました。
そこで、All About ニュース編集部は2026年2月26日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「目黒蓮さんの出演作品」に関するアンケート調査を実施。今回は、目黒さんがこれまで主演を務めた作品を対象としたランキングです。
それでは、「目黒蓮の主演作で好きな作品」ランキングの結果を紹介します。
【8位までの全ランキング結果を見る】
2位は『わたしの幸せな結婚』でした。目黒さんは映画単独初主演を務め、主人公・久堂清霞を担当。顎木あくみさんのファンタジー小説が原作となり、ヒロインを今田美桜さんが務め、映画は大ヒットを記録しています。
明治・大正期を思わせる架空の時代が舞台で、清霞は異能と呼ばれる特殊能力を持つ名家の若き当主。類いまれな美貌を持ちながら、冷酷で無慈悲な性格として恐れられるキャラクターとなりました。長い銀髪でクールな清霞が目黒さんのビジュアルにマッチし、今田さんとのコンビネーションもよく人気が高い作品です。
回答者からは、「ストーリーやビジュアル含めて、とても好きな作品なのでよく見ています」（30代女性／兵庫県）、「目黒蓮の美しさと存在感が最大限に活かされた作品だと思う」（50代男性／広島県）、「2人の生活がすごくむずかゆいけど、好きだった」（40代女性／山口県）などの意見が寄せられました。
1位は『トリリオンゲーム』でした。人気漫画が原作の作品で、2023年に目黒さんが連ドラ単独初主演を務めたドラマ『トリリオンゲーム』（TBS系）を放送。続編として、2025年には映画『劇場版 トリリオンゲーム』が公開され、大ヒットを記録しています。
目黒さん演じる主人公「天王寺陽・ハル」は、「世界一のワガママ男」とされ、類いまれなるコミュニケーション能力で次々と大仕事を成功させるキャラクターです。目黒さんは、クセの強いハルをコミカルな演技も交えながら完璧に演じ高評価を得ています。
回答者からは、「目黒蓮ぽくない役で、新鮮で毎回楽しんで見れた」（30代女性／大阪府）、「圧倒的な自信と勢いのあるキャラクターがよくハマっていて、見ていて爽快感があった」（50代女性／兵庫県）、「テンポ良く進むストーリーがおもしろくて好き」（30代女性／茨城県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
そこで、All About ニュース編集部は2026年2月26日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「目黒蓮さんの出演作品」に関するアンケート調査を実施。今回は、目黒さんがこれまで主演を務めた作品を対象としたランキングです。
それでは、「目黒蓮の主演作で好きな作品」ランキングの結果を紹介します。
2位：『わたしの幸せな結婚』（久堂清霞）／60票
2位は『わたしの幸せな結婚』でした。目黒さんは映画単独初主演を務め、主人公・久堂清霞を担当。顎木あくみさんのファンタジー小説が原作となり、ヒロインを今田美桜さんが務め、映画は大ヒットを記録しています。
明治・大正期を思わせる架空の時代が舞台で、清霞は異能と呼ばれる特殊能力を持つ名家の若き当主。類いまれな美貌を持ちながら、冷酷で無慈悲な性格として恐れられるキャラクターとなりました。長い銀髪でクールな清霞が目黒さんのビジュアルにマッチし、今田さんとのコンビネーションもよく人気が高い作品です。
回答者からは、「ストーリーやビジュアル含めて、とても好きな作品なのでよく見ています」（30代女性／兵庫県）、「目黒蓮の美しさと存在感が最大限に活かされた作品だと思う」（50代男性／広島県）、「2人の生活がすごくむずかゆいけど、好きだった」（40代女性／山口県）などの意見が寄せられました。
1位：『トリリオンゲーム』（天王寺陽・ハル）／83票
1位は『トリリオンゲーム』でした。人気漫画が原作の作品で、2023年に目黒さんが連ドラ単独初主演を務めたドラマ『トリリオンゲーム』（TBS系）を放送。続編として、2025年には映画『劇場版 トリリオンゲーム』が公開され、大ヒットを記録しています。
目黒さん演じる主人公「天王寺陽・ハル」は、「世界一のワガママ男」とされ、類いまれなるコミュニケーション能力で次々と大仕事を成功させるキャラクターです。目黒さんは、クセの強いハルをコミカルな演技も交えながら完璧に演じ高評価を得ています。
回答者からは、「目黒蓮ぽくない役で、新鮮で毎回楽しんで見れた」（30代女性／大阪府）、「圧倒的な自信と勢いのあるキャラクターがよくハマっていて、見ていて爽快感があった」（50代女性／兵庫県）、「テンポ良く進むストーリーがおもしろくて好き」（30代女性／茨城県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)