

『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した神南りな





アイドルグループ「#ババババンビ」の緑色担当で、美しくしなやかでスレンダーな体形が印象的な神南りなが、3月16日（月）発売『週刊プレイボーイ13・14合併号』のグラビアに登場。完成されたビジュアルを、思う存分発揮してくれた。

【写真】神南りなのソロ撮り下ろしグラビア

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【解散後の活動予定は？】

――神南りなちゃんの週プレのソロの撮り下ろしは、実に2年ぶりです。

神南 前回は＃ババババンビに加入したときで、今回は解散のタイミング。そこで出させてもらえるっていうのは何かエモですよね。

――今回の撮影で印象に残っているシーンはありますか？

神南 最後のページに掲載されている、ススキなどの上に寝転んだシーン。海辺の草原だったんですが、最初「海で撮影します」って言われて、私はてっきりビーチでの撮影だと思ったんですよ。全然想像と違いました（笑）。

――草原で寝転ぶってかなり大変ですよね？

神南 女のコのカラダを見るのが好きなので、いろんな雑誌を見ているんですけど、たまにこういう写真があるじゃないですか。私にとっては初めての経験だったので、大変ではありましたけど、すごく新鮮で楽しかったです。

――撮影前のコンディションづくりはどのようにしましたか？

神南 昔は食べないダイエットをよくしていたんですけど、最近はやっぱりお肉がつくべきところにはちゃんとついているほうがいいなと思って。先日腹筋ローラーを買って、腹筋を徹底的に鍛えています。あと、この撮影が決まったときからピラティスに詰め詰めで通って、サウナでも水抜きして臨みました。

――ボクサーみたいですね。

神南 もともとサウナが大好きなんですよ。最近は『サウナイキタイ』というアプリに、訪問したサウナを記録するようにもなって。近隣のサウナも検索できるので、遠征先のライブ終わりにサウナに行ったりもします。

――メンバーと行くことも？

神南 近藤沙瑛子ちゃんもサウナ好きなので、ふたりで一緒に行きますね。

――裸の付き合いっていうことですよね。恥ずかしさは？

神南 私は割と友達とサウナに行くタイプなんですが、沙瑛ちゃんはそうじゃなかったみたいで、最初は恥ずかしいって言っていました（笑）。でも今はお互い何も思わないですね。

――行って良かったサウナは？

神南 最近だと赤坂にあるサウナ東京さん。熱波師さんのパフォーマンスがすごくて、まるでライブみたいなんですよ。

――サウナ好きが高じて、りなちゃんも熱波師の資格を取ろうと思ったことは？

神南 あります！ 実は憧れてはいるんですよ。解散後は少し時間ができると思うので、ちょっと考えたいなって思っています。あと、全国の気になるサウナを巡ってみたい。ネットでひたすら調べ続けているから、SNSやYouTubeではひたすらサウナ関連の情報が上がってくるようになりました（笑）。

――このインタビューをしているのはちょうど解散の1ヵ月前。いよいよですね。

神南 今はもう本当に寂しくて。ライブ終わりにメンバーと一緒にごはんに行く機会もだいぶ増えました。私はまだ加入して2年。すごく短かったんですが、本当に濃い時間を過ごさせてもらいました。刺激的な日々だったからこそ、解散したらどうなっちゃうんでしょうね......。

でも、まだ達成していない目標も、やりたいお仕事もあるので、前を向いて頑張っていきたいです。

――具体的に考えていることは？

神南 地元・宮城での仕事を増やしたいなって思っています。もちろん、活動の中心は東京なんですけど。俳優の仕事もしていきたいですし、機会があればステージにも立ちたい。もともとイラストを独学で描いてきたんですけど、本格的に勉強したいなっていう気持ちもあります。

――プライベートでの目標は？

神南 岸みゆちゃんと一緒にラーメンを食べに行こうっていう約束がまだ果たせていないので、それを実現させたいですね（笑）。

スタイリング／田中あゆ美 ヘア＆メイク／塩田由香（JULLY）

●神南りな

11月6日生まれ 宮城県出身

○「第2のたましろ。発掘おーでぃしょん!!」グランプリ。2024年にアイドルグループ「＃ババババンビ」に加入、緑色担当として活動。

公式X【@kannami_rina】

公式Instagram【@kannami_rina】



神南りなデジタル写真集『より高く、羽ばたく』 撮影／藤本和典 価格／1100円（税込）





取材・文／高篠友一 撮影／藤本和典