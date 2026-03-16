TVアニメ『アオアシ Season2』2026年10月放送開始予定！ティザービジュアル・ティザーPVも公開!!

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「週刊ビッグコミックスピリッツ」にて2015年より連載され、2025年8月発売の第40集をもって堂々完結を迎えた大人気サッカー漫画『アオアシ』（著・小林有吾）。累計部数は2,500万部を突破するなど、連載終了後もなお高い支持を集め続けている。

TVアニメは2022年4月から9月まで放送され、リアルなサッカー描写と、主人公・青井葦人の等身大の成長を描く物語が話題に。アニメファンのみならず、スポーツファンなど幅広い層の心を掴んだ。

この度、TVアニメ『アオアシSeason2』がNHK Eテレにて2026年10月4日(日)より放送予定となることが発表された。4月よりNHK Eテレにて再放送が決定しているTVアニメ『アオアシ Season1』と続けてTVアニメ『アオアシ Season2』を楽しんでほしい。

あわせてティザービジュアルとティザーPVが解禁となった。

本ビジュアルでは、Aチームへの昇格を果たした主人公・青井葦人が、「思考するサッカー」をイメージしたサッカーノートの上で力強く立つ姿が描かれている。アシトの進化と挑戦が新たなステージであるAチームという舞台でどのような輝きを放つのか――「Season2」への期待がふくらむビジュアルが完成した。

待望のティザーPVも解禁。次なる舞台はプレミアリーグ…いよいよAチーム編が開幕！決意に満ちた表情で新天地へと足を踏み入れるアシトたちの姿、そしてAチームに所属する上級生たちの姿を収めた、「Season2」への期待が一層高まる映像となっている。

＜青井葦人役：大鈴功起コメント＞

皆さん、こんにちは。

青井葦人役の大鈴功起です。

10月からTVアニメ『アオアシ Season2』が放送されます！

「Season1」から約4年の時を経て、再びアシトとしてご挨拶できることを心から嬉しく思っています。

原作の小林有吾先生、そして作品を支えてくださる制作陣の皆様、応援してくださる皆様のおかげです。

Aチームへ進んだアシトに置いていかれないよう、今まで培ってきた経験も想いも全て込めて、全身全霊で収録に挑んでいます。

ぜひ放送を楽しみにお待ちください！

＜監督：横山和基コメント＞

実は「Season1」にも関わっており、この度バトンを引き継ぐことになりました。

2026年はワールドカップイヤーということで、サッカー熱と共に、『アオアシ』を更に盛り上げたいと思っております。

「Season1」から引き続き携わるスタッフに加え、「Season2」から新たに強力なスタッフにも集まってもらい、一同全身全霊で頑張っております！

＜原作：小林有吾コメント＞

TVアニメ『アオアシ Season2』が開幕します。「Season1」から4年も月日が経過してしまい、中には諦めてしまっていたファンの方も多いと思います。

そんな中でも、素晴らしい完成度でみなさんにお届けすることを目指した方々の尽力が、この「Season2」を実現させてくれました。その方々と、待ってくださっていたみなさんに改めて感謝します。

あと３ヶ月すれば日本はワールドカップ一色になります。この作品はサッカー熱を強力に押し上げられると思います。

26年が、『アオアシ』と日本サッカーにとって素晴らしい1年になりますように！

●作品情報

TVアニメ『アオアシSeason2』

2026年10月4日(日)よりNHK Eテレにて毎週日曜放送 (予定)

【STAFF】

原作：小林有吾「アオアシ」（小学館「ビッグスピリッツコミックス」刊）

監督：横山和基

シリーズ構成：横谷昌宏

キャラクターデザイン：中武学・田口麻美・山中純子

音響監督：はたしょう二

音楽：横山克

アニメーション制作：トムス・エンタテインメント

【CAST】

青井葦人：大鈴功起

大友栄作：橘龍丸

橘総一朗：山下誠一郎

冨樫慶司：八代拓

黒田勘平：堀江瞬

朝利マーチス淳：加藤渉

本木遊馬：榎木淳弥

竹島龍一：熊谷健太郎

阿久津渚：武内駿輔

栗林晴久：梅原裕一郎

中村平：小野賢章

桐木曜一：内山昂輝

高杉榮太：古川慎

義経健太：興津和幸

一条花：河瀬茉希

海堂杏里：上田麗奈

福田達也：小林親弘

伊達望：安元洋貴

TVアニメ『アオアシ Season1』

再放送

2026年4月5日よりNHK Eテレにて

＜本放送＞毎週日曜17:00から

＜再放送＞毎週木曜19:20から

※放送予定は変更になる場合があります。

【STAFF】

原作：小林有吾「アオアシ」（小学館「ビッグスピリッツコミックス」刊）

監督：さとう陽

シリーズ構成：横谷昌宏

副監督：曽我準

サッカー監修：竹下健一、曽我準、飯塚健司

キャラクターデザイン：中武学、川村敏江、山口飛鳥、長谷川早紀

サブキャラクターデザイン：清池奈保、渡部由紀子、大導寺美穂、白井英介、本田真之

総作画監督：中武学、山口飛鳥

アクション作画監督：興村忠美、窪敏

プロップデザイン：伊東ありさ、津坂美織

色彩設計：上野詠美子

美術監督：垣堺司、竹田悠介

美術設定：金平和茂、伊井蔵

2Dワークス：濱中亜希子

プリビジュアライゼーション：前島昌格

3D：森本シグマ

撮影監督：今関舞子

編集：村上義典

音響監督：はたしょう二

音楽：横山克

アニメーション制作：Production I.G

●イベント情報

TVアニメ『アオアシ Season2』スペシャルステージ

3月29日(日)12:30~13:00

出演：大鈴功起（青井葦人役）、河瀬茉希（一条花役）、小林親弘（福田達也役）

※出演者は予告なく変更になる可能性がございます。

会場：東京ビッグサイト

ShoPro（小学館集英社プロダクション）ブースステージ

出展エリア A40

フロアマップ：https://anime-japan.jp/floormap/

配信：YouTube小学館集英社プロダクションチャンネル

https://www.youtube.com/user/SHOPRO

ライブ、アーカイブ配信予定

ブースステージ観覧方法

当日先着順でのご案内となります。

ブースステージ注意事項

・ステージの開始時間・終了時間は記載のスケジュールから変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

・すべてのステージにおいて、撮影・録画・録音は禁止です。発見した場合、スタッフからお声がけさせていただきます。

・あらかじめ観覧場所の確保は、ご遠慮ください。ステージの開始時刻にステージ前にお集まりください。

・観覧エリアは完全入れ替え制となります。 ステージ終了後は速やかなご退場に、ご協力をお願いいたします。

・観覧エリアにイスのご用意はございません。立ち見でご観覧ください。また、イスの持ち込み・座りこみでの観覧はご遠慮ください。

・サイリウムをはじめとした、光・音の出るアイテムのご使用は禁止とさせていただきます。

＜ShoProブース＞

キャストが選ぶ「Season1」名シーン紹介や、「Season2」大型ビジュアル展示など、

TVアニメ『アオアシ』の世界を楽しめる展示を実施！

「Season2」ティザービジュアルポストカードの配布も決定！ぜひShoProブースに足をお運びください！

AnimeJapan 2026

2026年3月28日(土)・29日(日)

9:00〜17:00 ※最終入場 16:30

会場：東京ビッグサイト

イベント公式サイト

https://www.anime-japan.jp

※AnimeJapan 2026にご来場いただくには、入場券が必要です。詳しくはAnimeJapan 2026公式サイトをご確認ください。

©小林有吾・小学館／「アオアシ」製作委員会

関連リンク

TVアニメ『アオアシSeason2』公式サイト

https://aoashi-pr.com/