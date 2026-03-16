“エリマリ姉妹”Erika＆百瀬まりな、1st写真集タイトルは「fericire」に決定 美ボディ披露の表紙＆裏表紙カットも公開
【モデルプレス＝2026/03/16】“エリマリ姉妹”ことErikaと百瀬まりなが3月25日に発売する1st写真集のタイトルが「fericire」（講談社）に決定。あわせて、表紙＆裏表紙カットが公開された。
【写真】美人姉妹、花火が打ち上がる夜景でキュートなバニーガール姿披露
表紙にはピンクのレースに包まれ柔らかな表情と艶肌が印象的な1枚を、裏表紙には花火が打ち上がる夜景にふさわしいキュートなバニーガール姿を収録。エリマリ姉妹は、「FRIDAY」では1年に3度も表紙に起用され、同誌のデジタル写真集・動画販売では堂々のNo.1売上を記録しグラビア界を席巻中の姉妹。SNSでも話題となり、グラビア界に旋風を巻き起こしてきた2人が写真集で“さらなる表現”に挑戦する。今作のロケ地は、ベトナム最大級のリゾート地・フーコック島。「最後の秘境」と呼ばれる島で、身も心も解放的に。艶やかなTバックランジェリーや開放感あふれるプールで無邪気に戯れる姿を撮影。本当の姉妹だからこそなせる圧倒的なポージングと表現力を最大限に捉えた。
今作では、これまでの撮影では見せたことのない、最高に大胆なカットに挑戦。ヌーディーショットや、この写真集のために徹底的に仕上げた美尻を存分に披露した。エリマリ姉妹自らアイデアを出し合い、スタッフと試行錯誤を繰り返しながら「本当の姉妹だからこそ表現できる世界観」を追求。より磨きがかかった2人の美ボディと成熟した色気。エキゾチックな顔立ちと抜群のスタイル、そして姉妹の絆が織りなす唯一無二の魅力が詰まった、何度でも繰り返し開きたくなる至高の写真集となっている。また、4月22日にはメイキングDVDが収録されている豪華版も発売予定。3月26日発売のFRIDAYでも、1st写真集のオール未公開カット10Pが掲載されている。（modelpress編集部）
東京都出身。ルーマニアと日本のハーフで「エリマリ姉妹」の姉。84万人のフォロワーを抱えるTikTokを中心にインフルエンサー、モデルとして活躍中。
東京都出身。「エリマリ姉妹」の妹で、インフルエンサー、モデル、ランジェリーのプロデュースなどマルチに活動中。SNSの総フォロワー数は100万人を超える。
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【写真】美人姉妹、花火が打ち上がる夜景でキュートなバニーガール姿披露
◆“エリマリ姉妹”1st写真集タイトルは「fericire」
表紙にはピンクのレースに包まれ柔らかな表情と艶肌が印象的な1枚を、裏表紙には花火が打ち上がる夜景にふさわしいキュートなバニーガール姿を収録。エリマリ姉妹は、「FRIDAY」では1年に3度も表紙に起用され、同誌のデジタル写真集・動画販売では堂々のNo.1売上を記録しグラビア界を席巻中の姉妹。SNSでも話題となり、グラビア界に旋風を巻き起こしてきた2人が写真集で“さらなる表現”に挑戦する。今作のロケ地は、ベトナム最大級のリゾート地・フーコック島。「最後の秘境」と呼ばれる島で、身も心も解放的に。艶やかなTバックランジェリーや開放感あふれるプールで無邪気に戯れる姿を撮影。本当の姉妹だからこそなせる圧倒的なポージングと表現力を最大限に捉えた。
◆Erikaプロフィール
東京都出身。ルーマニアと日本のハーフで「エリマリ姉妹」の姉。84万人のフォロワーを抱えるTikTokを中心にインフルエンサー、モデルとして活躍中。
◆百瀬まりなプロフィール
東京都出身。「エリマリ姉妹」の妹で、インフルエンサー、モデル、ランジェリーのプロデュースなどマルチに活動中。SNSの総フォロワー数は100万人を超える。
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